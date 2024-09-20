Подмосковные хирурги спасли младенца, родившегося с кишечником наружу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь ребёнка, родившегося с кишечником наружу. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение хирургии новорождённых из Коломенского перинатального центра поступил новорождённый мальчик с редким пороком развития – гастрошизисом.
Это врождённая аномалия передней брюшной стенки, когда часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе. Аномалия опасна осложнениями из-за контакта внутренних органов с нестерильной окружающей средой и может привести к некрозу. Такие дети требуют оперативного вмешательства в первые часы жизни.
Читайте также:
В Детском клиническом центре Рошаля открылся Центр критических состояний
Егорьевские хирурги спасли жизнь пациентки с кистой и гигантской миомой
Врач аллерголог-иммунолог Бондаренко рассказала, когда сдавать анализы на аллергены
Это врождённая аномалия передней брюшной стенки, когда часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе. Аномалия опасна осложнениями из-за контакта внутренних органов с нестерильной окружающей средой и может привести к некрозу. Такие дети требуют оперативного вмешательства в первые часы жизни.
«Случай был сложным. У ребёнка были и другие врождённые аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести операцию в два этапа. На первом погрузили кишечник в брюшную полость и создали условия для его работы. На втором сформировали нормальное положение всех отделов кишечника», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.После операции ребёнок прошёл курс реабилитации и был выписан домой под наблюдение врачей детской поликлиники по месту жительства.
Читайте также:
В Детском клиническом центре Рошаля открылся Центр критических состояний
Егорьевские хирурги спасли жизнь пациентки с кистой и гигантской миомой
Врач аллерголог-иммунолог Бондаренко рассказала, когда сдавать анализы на аллергены
Лора Луганская