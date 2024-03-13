Корвалол и экстракт валерианы подорожали в России

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Корвалол в России в феврале 2024 года подорожал на 2,1% по сравнению с началом года, а экстракт валерианы вырос в цене на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.
В ведомстве сообщили, что подорожание цен также отмечено для ряда прочих лекарственных средств, не относящихся к жизненно необходимым.
Так, активированный уголь подорожал на 1,8%, алмагель и энтеросгель — на 1,6%. Кроме того, подорожание на 1,2% зафиксировано на отечественную медицинскую вату, на 0,9% — на одноразовые шприцы, на 0,8% — на медицинские термометры.
При этом в феврале было отмечено снижение цен на валидол — на 0,6%, афобазол и магне В6 — на 0,4%, эргоферон — на 0,2% и мидокалм — на 0,1%.
Ранее отмечалось, что динамика стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) не превышает уровня инфляции. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
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Так, активированный уголь подорожал на 1,8%, алмагель и энтеросгель — на 1,6%. Кроме того, подорожание на 1,2% зафиксировано на отечественную медицинскую вату, на 0,9% — на одноразовые шприцы, на 0,8% — на медицинские термометры.
Ранее отмечалось, что динамика стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) не превышает уровня инфляции. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
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Мария Федоровцева