Косметолог назвала роковые ошибки по уходу за кожей, приводящие к ее раннему старению

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Переходный период между зимой и весной — это самый сложный период для кожи лица.
Врач- косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова в беседе с «Радио 1» заявила, что роковая ошибка многих женщин в том, что они используют SPF-крем только летом.
Также, по словам эксперта, на кожу влияет угарный газ и автомобильные выхлопы.
Она подчеркнула, что правильный уход нужно выбирать, ориентируясь на тип своей кожи и консультируясь с врачом-косметологом, а не поддаваться сарафанному радио.
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«Это первая ошибка, потому что у нас есть ультрафиолетовые лучи, которые круглогодично воздействуют. Они проникают через стекла офисов, машин и запускают процесс окисления, вырабатывают в коже свободные радикалы, которые действуют повреждающе — это называется фотостарение», — объяснила косметолог.
Также, по словам эксперта, на кожу влияет угарный газ и автомобильные выхлопы.
«Кожа в городе находится в состоянии хронической гипоксии, то есть ей не хватает питательных веществ. Из-за этого она начинает выглядеть тускло, появляются морщины, то есть происходит преждевременное старение кожи. Нужно чаще бывать в лесах, парках», — поделилась Алифанова.
Она подчеркнула, что правильный уход нужно выбирать, ориентируясь на тип своей кожи и консультируясь с врачом-косметологом, а не поддаваться сарафанному радио.
«Средства, которые покупают женщины, потому что им кто-то посоветовал, часто малоэффективны, а еще могут нанести вред. Лучше один раз посетить врача, получить консультацию, подобрать уход и купить то, что надо», — порекомендовала эксперт.
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Анастасия Панченко