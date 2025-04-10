«Воспалительные заболевания»: Врач раскрыла опасность контактных линз

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В Подмосковье 16-летний подросток три месяца ходил в линзах и чуть не ослеп. Несовершеннолетний поступил в Детский центр им. Л.М. Рошаля с жалобами на боль в глазах, сильное помутнение зрения, покраснение, слезотечение, и отек век. Он признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, однодневные контактные линзы.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» предупредила, что контактные линзы, как и любой медицинский продукт, могут представлять опасность при неправильном использовании.
По ее словам, линзы противопоказаны людям с заболеваниями глаз: конъюнктивитом, кератитом, блефаритом, а также стоит отказаться от носки в период обострения аллергических реакций.
Она подчеркнула, что подбор и ношение контактных линз должны обязательно сопровождаться регулярным контролем со стороны специалиста.
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«Главный риск заключается в том, что линзы являются инородным телом, и если не соблюдать правила гигиены и режим ношения, могут возникнуть воспалительные заболевания глаз. Часто линзы извлекаются из блистеров грязными руками, что приводит к попаданию микроорганизмов в подлинзовое пространство и развитию воспалительных заболеваний глазной поверхности», — прокомментировала эксперт.
По ее словам, линзы противопоказаны людям с заболеваниями глаз: конъюнктивитом, кератитом, блефаритом, а также стоит отказаться от носки в период обострения аллергических реакций.
«Линзы нельзя носить при ОРВИ, когда есть воспаление носоглотки, так как это увеличивает риск инфицирования глаз. Кроме того, пациентам с тяжелыми нарушениями зрения, хроническими заболеваниями роговицы или глазной поверхности стоит обсудить с врачом, подходит ли им этот метод коррекции зрения. Также не рекомендуется плавать в бассейне или открытых водоемах, даже если вы носите однодневные линзы», — рассказала врач.
Она подчеркнула, что подбор и ношение контактных линз должны обязательно сопровождаться регулярным контролем со стороны специалиста.
«Осмотр пациентов на щелевой лампе позволяет выявить проблемы на ранней стадии и предложить правильное решение в виде нужного материала, режима и сроков ношения, учитывая индивидуальные особенности пациента», — завершила Павлова.
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Анастасия Панченко