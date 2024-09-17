Врач Осепян объяснила более частое выпадение волос осенью

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Врач-трихолог, врач-косметолог Христина Осепян заявила, что осенью из-за сокращения светового дня снижается выработка витамина Д, что может повлечь за собой более обильное выпадение волос.
«Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос. Рекомендуется задуматься о покупке увлажнителя или ионизатора воздуха», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.
Специалист отметила, что для поддержки волос в такой период можно использовать специальные наружные препараты, инъекции витаминов или плазмотерапию.
Ранее врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявляла, что первым фактором, влияющий на скорость волос, является генетика, но ее нужно поддерживать.
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