Косметолог предупредила о раннем появлении морщин из-за смартфона

30 июня 2026, 14:17

Косметолог Андриянова: смартфоны приводят к появлению морщин на шее и лице

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Чрезмерное использование смартфонов приводит к быстрому появлению морщин. Об этом предупредила врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.





Она пояснила, что люди используют смартфон, наклоняя голову вниз, что приводит к формированию заломов в области шеи, провисанию тканей нижней трети лица и появлению второго подбородка.





«В косметологии это явление часто называют «телефонной шеей». Если раньше подобные изменения были характерны преимущественно для офисных сотрудников, много работающих за компьютером, то сегодня они встречаются даже у молодых людей», — отметила Андриянова в разговоре с «Известиями».

«Если прыщи появляются регулярно, один за другим, без длительных перерывов, это повод пройти обследование. Если воспаление очень глубокое, болезненное и пульсирует даже без прикосновения, это может говорить о серьезном инфекционном процессе», — уточнила эксперт.