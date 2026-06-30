Косметолог предупредила о раннем появлении морщин из-за смартфона
Косметолог Андриянова: смартфоны приводят к появлению морщин на шее и лице
Чрезмерное использование смартфонов приводит к быстрому появлению морщин. Об этом предупредила врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.
Она пояснила, что люди используют смартфон, наклоняя голову вниз, что приводит к формированию заломов в области шеи, провисанию тканей нижней трети лица и появлению второго подбородка.
«В косметологии это явление часто называют «телефонной шеей». Если раньше подобные изменения были характерны преимущественно для офисных сотрудников, много работающих за компьютером, то сегодня они встречаются даже у молодых людей», — отметила Андриянова в разговоре с «Известиями».
Кроме того, из-за телефона страдает и кожа вокруг глаз, из-за чего взгляд становится уставшим, появляются темные круги и мелкие морщины. А при контакте телефона с кожей лица могут возникать воспалительные элементы, поскольку на его поверхности скапливаются различные бактерии.
Тем временем доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова предупредила в беседе с Москвой 24, что избавляться от прыщей лучше у косметолога, поскольку современные аппаратные методики позволяют снять воспаление за один сеанс.
«Если прыщи появляются регулярно, один за другим, без длительных перерывов, это повод пройти обследование. Если воспаление очень глубокое, болезненное и пульсирует даже без прикосновения, это может говорить о серьезном инфекционном процессе», — уточнила эксперт.
Она призвала не пытаться избавиться от черных точек и прыщей самостоятельно, поскольку это может загнать инфекцию глубже и привести к тяжелым осложнениям. Даже при выдавливании поверхностных воспаления могут образоваться рубцы и пигментные пятна.