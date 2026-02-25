В России растет спрос на мягкие и незаметные коррекции лица

25 февраля 2026, 19:37

Косметолог Михайлова: Выглядеть молодо можно через улучшение качества кожи

Фото: iStock/DuxX

В эстетической медицине сформировался новый тренд на естественное старение. Пациенты начали выбирать мягкие и незаметные вмешательства, направленные на улучшение качества кожи. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог и основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.





По ее словам, люди начали понимать, что выглядеть молодо можно через улучшение качества кожи, сохранения мимики и сохранения индивидуальных особенностей внешности.





«Даже при коррекции губ или скул результат теперь должен быть незаметным для окружающих. Губы становятся более увлажненными и слегка объемными, но без ощущения перегруженности, а контуры лица — гармоничными, без утяжеления и искажения пропорций», — пояснила Михайлова в разговоре с «Известиями».