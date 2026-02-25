Достижения.рф

В России растет спрос на мягкие и незаметные коррекции лица

Косметолог Михайлова: Выглядеть молодо можно через улучшение качества кожи
Фото: iStock/DuxX

В эстетической медицине сформировался новый тренд на естественное старение. Пациенты начали выбирать мягкие и незаметные вмешательства, направленные на улучшение качества кожи. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог и основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.



По ее словам, люди начали понимать, что выглядеть молодо можно через улучшение качества кожи, сохранения мимики и сохранения индивидуальных особенностей внешности.

«Даже при коррекции губ или скул результат теперь должен быть незаметным для окружающих. Губы становятся более увлажненными и слегка объемными, но без ощущения перегруженности, а контуры лица — гармоничными, без утяжеления и искажения пропорций», — пояснила Михайлова в разговоре с «Известиями».

Кроме того, современные филлеры стали более пластичными и позволяют работать точечно с учетом анатомических особенностей пациента. Она добавила, что вместе с тем меняется и визуальная культура: в рекламе и медиа все чаще показывают женщин с живой мимикой и естественными возрастными признаками. А это напрямую влияет на запросы людей и формирует новые тренды.

В 2026 году особенно популярными становятся методы, направленные на восстановление качества кожи, а не на маскировку возрастных изменений, заключила Михайлова.
Элина Позднякова

