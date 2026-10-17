Россиянам рассказали, как выбрать качественную клинику пластической хирургии
Качественная клиника пластической хирургии должна гарантировать своим пациентам оформление официального договора и другие аспекты. Об этом сообщила в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова, передает РИА Новости.
По ее словам, чтобы убедиться в высоком уровне клиники пластической хирургии, важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Во-первых, необходимо наличие подписанного договора, выраженного согласия пациента и чёткого плана лечения. Во-вторых, должно быть обеспечено постоянное наблюдение за процессом, отметила специалист.
Мантурова подчеркнула, что профессиональной клинике нужно иметь всё необходимое оборудование и соответствующую документацию. У хирургов медучреждения должны быть лицензии, подтверждающие их право на осуществление медицинской деятельности.
Кроме того, важно не бояться спрашивать, поскольку речь идёт о доверии к самому ценному — внешности и здоровью. В течение 15–20 минут консультации можно задать все необходимые вопросы, которые помогут защитить ваше здоровье и жизнь в будущем, заключила Мантурова.
Читайте также: