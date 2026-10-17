Россиянам рассказали, как выбрать качественную клинику пластической хирургии

17 октября 2026, 14:56

Врач Мантурова: клиника пластической хирургии должна оформлять договор

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Качественная клиника пластической хирургии должна гарантировать своим пациентам оформление официального договора и другие аспекты. Об этом сообщила в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова, передает РИА Новости.