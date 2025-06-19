Россиянам назвали причины повышенной потливости и способы борьбы с ней
Лепилова: гипергидроз может возникать без очевидных причин
Чрезмерная потливость (гипергидроз) может возникать без очевидных причин. Как бороться с этим состоянием, рассказала врач-терапевт, невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
«Гипергидроз способен значительно ухудшить качество жизни человека — при повышенном потоотделении он может испытывать трудности во многих сферах жизни. Это, в свою очередь, нередко становится причиной тревожности, социальной изоляции», — рассказала Лепилова в беседе с «Известиями».
У таких пациентов могут появляться повреждение кожи, неприятный запах и даже грибковые инфекции. При этих симптомах необходимо обращаться к дерматологу, эндокринологу или неврологу.
По словам Лепиловой, для лечения гипергидроза назначают специальные антиперспиранты с хлоридом алюминия, процедуры ионофореза, инъекции ботулотоксина. Чтобы уменьшить проявление этого заболевания, врач посоветовала носить одежду из натуральных материалов, не нервничать, не есть острую пищу, а также ограничить потребление кофе и алкоголя.
В свою очередь врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Елена Шматкова в беседе с «Москвой 24» заявила, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, головная боль и даже паническая атака могут указывать на наличие аллергии у взрослых.
«В группе риска находятся пациенты с наследственной предрасположенностью и хроническими заболеваниями дыхательных путей: бронхиальной астмой, поллинозами и атопическими дерматитами», — пояснила эксперт.
При этом у женщин аллергия может возникать из-за гормональных изменений при менопаузе или беременности.