Вирусолог раскрыла, могут ли существовать зомби-вирусы

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Вирус-зомби из «Обители зла» уже существует — это смертоносный вирус птичьего гриппа H5N1. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, сейчас H5N1 находится на грани получения возможности переходить от человека к человеку, иначе говоря, мир стоит на грани новой пандемии. Данный вирус, подчеркнула она, в разы страшнее «испанки», которая унесла миллионы жизней в начале XX века.
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«Если вирус H5N1 начнет распространяться среди людей, результаты могут быть катастрофическими, и «испанка» вместе с голливудскими фильмами ужасов могут показаться цветочками. Грипп распространяется как лесной пожар, который трудно остановить, да и нечем — препаратов и вакцин против птичьего гриппа фактически не существует», — отметила Протасова.Читайте также:
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Данил Пономарев