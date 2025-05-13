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Косметолог Рябинова научила выбирать солнцезащитные средства

Фото: iStock / verona_S

Фото: iStock / verona_S

Чтобы правильно выбрать солнцезащитное средство, необходимо знать фототип своей кожи. Такой совет дала косметолог-эстетист Наталья Рябинова.
Чем темнее кожа, тем ниже должен быть фактор защиты от солнца, отметила косметолог. Так, первый и второй фототипы характеризуются светлой кожей, и им необходим SPF 50+.
«У представителей этих фототипов – светлые или рыжие волосы. Для них подходящее солнцезащитное средство должно иметь значок SPF 50+. Третий и четвёртый фототипы отличаются средней смуглостью. Это кареглазые и темноволосые люди. Необходимый значок SPF – 30-50. Пятый и шестой фототипы имеют смуглую или тёмную кожу. Для них SPF может не превышать 15-30», – сказала Рябинова в беседе с NEWS.ru.
Помимо этого, эксперт посоветовала уделить особое внимание форме солнцезащитного средства. Например, для сухой кожи лица будет достаточного солнцезащитного крема, а под макияж или для жирной кожи подойдёт флюид или эмульсия. Спрей можно использовать для ухода за детской кожей, заключила Рябинова.

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#косметология
Стоматолог Хохлов развеял миф о вреде виниров для зубов
13 мая 2025, 14:43

Принято считать, что установка виниров разрушает зубы, но на самом деле никакого вреда эта конструкция не приносит, кроме того, виниры всегда можно безопасно заменить. Об этом заявил стоматолог Андрей Хохлов.
«Бытует мнение, что зубы под винирами портятся. Это неправда. А если человек хочет переделать виниры, то никаких проблем с этим не возникнет. Установленную конструкцию можно аккуратно снять, чтобы заменить новой», — рассказал Андрей Хохлов в интервью NEWS.ru.
Он добавил, что главной задачей стоматолога при установке новых виниров является понимание запроса клиента. Врач создаёт новый дизайн виниров, с помощью специальных методик проводит пациенту примерку, и если дизайн нравится, старые виниры снимаются, вместо них ставятся временные, а потом — постоянные.

Эксперт подчеркнул, что залогом долговечности конструкции является минимизация её воздействия на ткани зубов и правильное протезирование.

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Кардиолог назвал основные причины, которые повышают риск инсульта
Кардиолог Гасанов: Переизбыток соли и стресс повышают риск инсульта
13 мая 2025, 10:40

Фото: iStock/peterschreiber.media

Хронический стресс, неправильное питание и чрезмерное употребление соли могут повысить риск инсульта. Об этом рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илкин Гасанов.
По словам врача, главную угрозу для человека представляет чрезмерное употребление соли. Этот продукт задерживает воду в организме, что повышает артериальное давление. А гипертония является основным фактором риска инсульта. При этом Гасанов подчеркнул, что скрытая соль содержится в колбасах, сырах, соусах и консервах. Он посоветовал употреблять не более пяти граммов соли в день.

«Курение является ещё одним фактором риска. Каждая сигарета повреждает стенки сосудов, способствует их сужению и делает кровь более вязкой, что создаёт условия для образования тромбов. Риск инсульта у курящих в два-четыре раза выше, чем у некурящих, особенно если они страдают от гипертонии или повышенного уровня холестерина», — отметил Гасанов в беседе с Life.ru.

Он добавил, что отказ от курения является эффективным решением для профилактики инсульта и инфаркта.

Также Гасанов предупредил, что рисками для возникновения инсульта являются злоупотребление алкоголя, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стресс и недостаток сна.

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Диетолог назвала неожиданную пользу острой пищи
Диетолог Королева: Острая пища улучшает пищеварение и помогает от паразитов
12 мая 2025, 15:47

Фото: iStock/Magone

Острая пища не вредит людям, не страдающим болезнями ЖКТ, и может быть показана для тех, у кого наблюдается сниженная кислотность желудка. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Острые продукты, безусловно, могут быть в нашем рационе, но они не должны быть приоритетными, потому как они вызывают и гиперсаливацию, и выработку большого количества пищеварительных ферментов и соков. Если у человека есть уже проблемы с ЖКТ, они будут только усугубляться», — пояснила Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она уточнила, что людям без проблем с ЖКТ острая пища не противопоказана, а наоборот, может принести пользу. Например, она полезна при пониженной секреторной функцией желудочно-кишечного тракта, а также является профилактикой паразитарных факторов и бактериальной инфекции.

В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала в разговоре с «Газетой.Ru», что не стоит смешивать алкоголь и газировку, так как это значительно усиливает нагрузку на организм.

«Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка. Это делает ее более проницаемой, и алкоголь быстрее всасывается в кровь. Результат? Пьянеете быстрее и сильнее, теряете контроль раньше, чем планировали. Хотя, казалось бы, разбавил алкоголь и вероятность напиться меньше. На деле же, все в точности наоборот», — пояснила Хайкина.

Она также добавила, что подобные напитки очень калорийны. При этом сладкая газировка вызывает резкий скачок глюкозы, а алкоголь, наоборот, замедляет ее переработку, что может вызвать сильную слабость, потливость и привести к риску гипогликемии и усилению похмелья на утро, предупредила Хайкина.

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Кардиолог призвал россиян «не убиваться на даче»
Кардиолог: чередуйте виды деятельности во избежание проблем со здоровьем
09 мая 2025, 11:48

Фото: iStock/shironosov

Оптимальная продолжительность труда на даче, как и на любой работе, — восемь часов. Однако, если не делать перерывы, не чередовать виды деятельности, изнурять себя физической нагрузкой, могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, рассказал Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
По словам медика, важно трезво оценивать свои физические возможности, особенно после зимы, когда многие большую часть времени сидели дома и не занимались спортом. Кондрахин порекомендовал менять виды труда, чтобы не переутомляться.
«Где-то мы должны потаскать, где-то мы должны покопать, где-то мы должны полежать, даже посидеть. То есть убиваться на даче — это не совсем правильно. Не надо себя насиловать какими-то рабочими моментами, которые вы никогда не выполняли», — предупредил врач.
Ранее заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 могут привести к проблемам с сердцем.

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#врач
#здоровье
#труд
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Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
Профессор Балабан: Употребление Омега-3 может привести к проблемам с сердцем
08 мая 2025, 12:21

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности употребления пищевых добавок с жирными кислотами Омега-3, сообщает Daily Mail. Исследования показывают, что такие добавки могут нарушить сердечные ритмы и вызвать инсульт.
Заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему не могут.

«Омега-3 не может вызывать опасных действий, связанных с сердцем, потому что это пищевая добавка. Если только её не передозировать. Но это то же самое, если пищевую соль принимать в больших дозах — может привести к смертельному исходу. Так и тут», — объяснил специалист.

Доктор биологических наук добавил, что если Омега-3 сделана неправильно, то может способствовать нарушению работы сердца. В остальных случаях она не несет угрозы для организма.

По словам врача, добавки не регламентированы медициной, однако их нужно употреблять по инструкции.

«В небольших дозах — раз в неделю — всем можно, а если каждый день еще и по две капсулы (утром и вечером) — вот это может быть опасно, но это перекос метаболизма в другую сторону. Если вы консультируетесь с врачом, то нужно принимать по инструкции», — заключил профессор.

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