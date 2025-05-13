Косметолог Рябинова научила выбирать солнцезащитные средства

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Чтобы правильно выбрать солнцезащитное средство, необходимо знать фототип своей кожи. Такой совет дала косметолог-эстетист Наталья Рябинова.
Чем темнее кожа, тем ниже должен быть фактор защиты от солнца, отметила косметолог. Так, первый и второй фототипы характеризуются светлой кожей, и им необходим SPF 50+.
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«У представителей этих фототипов – светлые или рыжие волосы. Для них подходящее солнцезащитное средство должно иметь значок SPF 50+. Третий и четвёртый фототипы отличаются средней смуглостью. Это кареглазые и темноволосые люди. Необходимый значок SPF – 30-50. Пятый и шестой фототипы имеют смуглую или тёмную кожу. Для них SPF может не превышать 15-30», – сказала Рябинова в беседе с NEWS.ru.Помимо этого, эксперт посоветовала уделить особое внимание форме солнцезащитного средства. Например, для сухой кожи лица будет достаточного солнцезащитного крема, а под макияж или для жирной кожи подойдёт флюид или эмульсия. Спрей можно использовать для ухода за детской кожей, заключила Рябинова.
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Лора Луганская