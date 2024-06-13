Врач Эксоренко раскрыла причины жирного блеска лица

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Врач-косметолог Жанна Эксоренко заявила, что причинами жирного блеска кожи лица может быть неправильное питание и некорректный уход.
«К жирному блеску на коже может приводить неправильное питание. Использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на ее состояние. Спиртовые лосьоны пересушивают кожу, что приводит к гиперпродукции кожного сала. Очистка скрабами с крупными частицами при наличии высыпаний усиливает воспалительный процесс», — пояснила в беседе с Газета.ру Эксоренко.
Негативное влияние на кожу лица также оказывают такие факторы, как алкоголь и никотин.
Исправить ситуацию можно, обратившись к специалистам, заключила косметолог.
Ранее управляющий директор салона красоты Гульнара Мирзабекова заявила, что людям с очень сухой или слишком жирной кожей не следует самостоятельно избавляться от прыщей.
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