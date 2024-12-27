Кожное заболевание помогло врачам МОНИКИ выявить у пациентки опухоль

Прием вредной пищи в Новый год можно сгладить соблюдением баланса белков, жиров и углеводов (БЖУ). Об этом рассказала гастроэнтеролог Елизавета Левунец. По ее словам, полагаться на разгрузочные дни — не только нецелесообразно, но и вредно, так как такие практики могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.