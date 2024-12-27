Кожное заболевание помогло врачам МОНИКИ выявить у пациентки опухоль

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи МОНИКИ помогли пациентке со злокачественным чёрным акантозом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. 76-летняя пациентка с таким диагнозом поступила в отделение дерматовенерологии.
Заболевание проявляется гиперпигментацией в складках кожи. Женщина заметила симптомы болезни несколько лет назад. Со временем пятна на коже увеличивались, а губы и язык женщины страдали от утолщения слизистой оболочки. Пациентка обращалась к дерматологам, но лечение не давало результата.
После проведённого лечения у пациентки была отмечена положительная динамика в отношении новообразования, а патологический процесс на коже почти полностью разрешился.
В Минздраве попросили пациентов обращать внимание на любые изменения в теле и по необходимости сразу обращаться к врачу.
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«Злокачественный черный акантоз – заболевание, предполагающее фоновый онкологический процесс. Несколько лет назад пациентка уже перенесла хирургическое вмешательство из-за рака матки. С помощью МРТ мы обнаружили внеорганную опухоль малого таза и направили пациентку в Московский областной онкологический диспансер, где она прошла курс химиотерапии», – рассказала заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ Елена Зенкевич.
После проведённого лечения у пациентки была отмечена положительная динамика в отношении новообразования, а патологический процесс на коже почти полностью разрешился.
В Минздраве попросили пациентов обращать внимание на любые изменения в теле и по необходимости сразу обращаться к врачу.
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Лора Луганская