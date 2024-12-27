Робот Светлана помогает подмосковным льготникам продлить электронные рецепты

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье стартовал пилотный проект по обзвону пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Робот Светлана обзванивает льготников, напоминает о необходимости продления электронных рецептов и записывает пациентов на телемедицинские консультации. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.
По его словам, в ближайшее время планируется запустить проект во всех городских округах.
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«В декабре мы запустили в Лобне пилотный проект по роботизированному обзвону пациентов, которым нужно продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Более 80 человек воспользовались сервисом и продлили рецепт, не выходя из дома через телемедицинскую консультацию с врачом. Это удобно для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, маломобильных групп населения», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в ближайшее время планируется запустить проект во всех городских округах.
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Лора Луганская