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Операция в Детском центре избавила малыша от тяжёлого гайморита

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Детского центра вылечили двухлетнего Илью, который жаловался на сильный отёк правого глаза, высокую температуру и насморк. В клинику обратилась мама мальчика, сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Врачи начали антибактериальную терапию, однако ребёнку не стало лучше. Хирургическая операция стала необходимостью. Оториноларингологи выполнили правостороннюю эндоскопическую гайморотомию, а затем эндоскопом очистили пазухи от воспалительных масс и гноя, восстановили нормальный дренаж», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ



Уже через два часа после операции глаз маленького пациента открылся наполовину, а на следующий день – полностью. Малыша уже выписали домой здоровым.

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Коломенские врачи вылечили пациента, едва не отпилившего руку болгаркой
27 декабря 2024, 15:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Коломенской больницы спасли мужчине руку, которую он едва не отпилил болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 51-летний мужчина с глубокой рваной раной правого запястья. У пациента диагностировали обширные повреждения мышц, сухожилий, нервов и костей. Он рассказал, что травмировал руку болгаркой во время технических работ.
«Нам понадобилось двухэтапное хирургическое вмешательство. Сначала травматологи, нейрохирурги и анестезиологи провели сложную двухчасовую восстановительную операцию. Травматологи выполнили остеосинтез, наложили швы на сухожилия сгибателей кисти и четырёх пальцев. Затем нейрохирурги выполнили пластику перерезанных нервов», – рассказал главврач Коломенской больницы Николай Макаров.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

По его словам, на втором этапе вмешательства через 2,5 месяца, специалисты восстановили двигательную активность правой кисти. Уже на третий день после операции пациент мог сгибать кисть и пальцы.

Сейчас мужчина выписан и продолжает реабилитацию под наблюдением травматолога и невролога. По прогнозам врачей, он сможет полностью восстановить функции руки.

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В России гинекологов и гематологов привлекут в диагностике гриппа
27 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto/demaerre

Министерство здравоохранения РФ подготовило новый стандарт лечения гриппа у взрослых. К диагностике заболевания будут привлечены гематологи и гинекологи.
Новый документ Минздрава изучила «Парламентская газета». Пациентов с гриппом будет теперь ежедневно наблюдать терапевт, а не инфекционист, и посуточно — анестезиолог-реаниматолог. Диагностику заболевания смогут теперь проводить пульмонологи, гинекологи и гематологи.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина объясняет это тем, что вирусные заболевания влияют на формулу крови, могут стать причиной патологий и онкозаболеваний, что может быть выявлено гематологом на ранней стадии. Многие женщины несвоевременно посещают гинеколога, поэтому его появление в списке оправдано.

В новом стандарте более чем вдвое сокращен список используемых для лечения препаратов — с 53 до 28 — и полностью убраны антибиотики и мочегонные препараты.

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В Роспотребнадзоре объяснили опасность свиного гриппа
Замглавы Роспотребнадзора по РТ Авдонина: свиной грипп опасен тяжелым течением
27 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

Свиной грипп A(H1N1) опасен тяжелым течением болезни и вызываемыми осложнениями. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, перечислив тех, кто находится в группе риска.
«Его особенность в том, что он чаще, чем другие вирусы гриппа, дает тяжелое течение и осложнения. В группе риска люди старше 60 лет, дети младшего возраста, беременные, люди с хроническими заболеваниями», — пояснила она на пресс-конференции в «Татар-информе».
При этом в самом Татарстане доля гриппа продолжает расти, добавила Авдонина. За неделю в регионе выявили 30 случаев заболевания этим вирусом, что в соотношении с общей долей ОРВИ достигает 2,6%.

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Гастроэнтеролог сделала неожиданное заявление об оливье
Педиатр Андрян: заправленный майонезом салат оливье лучше давать детям с 10 лет
27 декабря 2024, 11:44

Фото: iStock/DronG

Заправленные майонезом многокомпонентные салаты, такие как оливье, лучше давать детям старше 10-12 лет. Об этом заявила врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» Любовь Андрян. По ее словам, у тех, кто младше, такие салаты могут вызвать тяжесть, несварение и другие проблемы с ЖКТ.
«Это очень сложные для пищеварительной системы продукты. Справиться с ним может только совершенно здоровый, взрослый человек. Здоровый ребенок может попробовать салат оливье при желании с 10 или 12 лет. В этом возрасте пищеварительная система уже сможет справиться с подобными продуктами», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем и весь новогодний стол следует делать менее тяжелым и калорийным, считает нутрициолог Артем Опальницкий. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что для этого следует заменить майонез в салатах, который является высококалорийным продуктом, на другие заправки, готовить более диетическое мясо — курицу и говядину, а также добавить больше овощей и фруктов.
«В идеале отказаться от алкоголя совсем. Но если без него не обойтись, то лучше выбирать низкокалорийный вариант», — добавил эксперт.
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В России зарегистрировали препарат от рака предстательной железы
27 декабря 2024, 09:54

Фото: iStock/Catalin Rusnac

Лекарственный препарат от рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)» зарегистрирован в России. Об этом сообщают в телеграм-канале Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Как рассказали в ведомстве, новый препарат разработан на основе отечественного сырья. Лекарство уничтожает метастазы в костях, что позволяет продлить жизнь больному. Кроме того, оно воздействует на болевой синдром и даёт возможность отказаться от применения обезболивающих.

Препарат имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса.

В ведомстве добавили, что лекарство создали специалисты Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.

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#лекарство
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Гастроэнтеролог ответила, как сгладить прием вредной пищи в Новый год
Врач Левунец: вредную пищу в Новый год следует сгладить соблюдением баланса БЖУ
26 декабря 2024, 21:28

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Прием вредной пищи в Новый год можно сгладить соблюдением баланса белков, жиров и углеводов (БЖУ). Об этом рассказала гастроэнтеролог Елизавета Левунец. По ее словам, полагаться на разгрузочные дни — не только нецелесообразно, но и вредно, так как такие практики могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.
«Сгладить прием вредной пищи возможно, если придерживаться баланса белков, жиров и углеводов. Если вы едите жареное мясо, тогда на вашей тарелке должны обязательно оказаться, например, овощи с большим содержанием клетчатки. Высокое содержание майонеза в салате «оливье» можно уменьшить, заменив его часть йогуртом», — поделилась эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
О важности здорового питания говорит и врач-диетолог Павел Ивакин. В беседе с Общественной Службой Новостей врач подчеркнул, что забота о микрофлоре кишечника поможет, как неудивительно, сохранить ясность ума и крепкую память, ведь от нее зависит очень многое в организме.
«На мышление, память, концентрацию внимания, усидчивость, влияет состояние кишечной микрофлоры. Это прямой факт, доказанный клинически. А в обычной текущей жизни постоянная забота о микрофлоре посредством пробиотиков способна не только улучшить мышление, память, но и снизить «показатели стресса», «уровень тревожности» до нормы», — считает эксперт.
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#овощи
#врач
#мясо
#диетолог
#память
#приём
#блюда
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«Опасный микропластик»: диетолог раскрыла вред чая в пакетиках
Диетолог Писарева: чай в пакетиках опасен из-за содержания микропластика
26 декабря 2024, 21:25

Фото: iStock/muzzyco

От чая в пакетиках следует отказаться, так как в нем содержатся опасные для организма частицы микропластика. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, точных исследований о вреде этих материалов нет, но они является чужеродными по отношению к организму.
«Сейчас в основном стали производить пакетики для чая из микропластика. Нет исследований, которые показывают, как именно микропластиковые частицы влияют на здоровье. Но в любом случае это материалы, которые неспецифичны нашему организму, и нежелательно, чтобы они туда попадали», — поделилась эксперт в беседе с NEWS.ru.
Писарева отметила, что исследование провели канадские ученые, которые зафиксировали моментальное выделение микропластика при помещении пакетика в кипяток.

По ее мнению, лучше отдавать предпочтение листовому чаю и заваривать его отдельно, так как тогда это будет более качественный и полезный продукт.

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#эксперт
#здоровье
#продукты
#исследование
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Терапевт назвала новогодние продукты, которые запрещены беременным
Терапевт Тимощенко: беременным запрещена острая и жирная еда с новогоднего стола
26 декабря 2024, 21:20

Фото: iStock/ilona titova

Среди традиционных новогодних продуктов есть много тех, что запрещены беременным — острая и жирная пища, а также плесневелые сыры и газированные напитки. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
«Алкоголь, несомненно, в любом виде и количестве оказывает негативное влияние на развитие и здоровье будущего малыша. Острая, пряная, перечная пища может провоцировать симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также повышать риск обострения геморроя», — отметила специалист в беседе с NEWS.ru.
Тимощенко также не рекомендует есть соленья, которые могут вызвать задержку воды в организме и отеки, а также термически не обработанную рыбу, колбасы и жирные сладости. К тому же беременным, подчеркнула она, важно не переедать и не есть за два часа до сна.

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#здоровье
#сладости
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Видновский эндокринолог назвала новогодние блюда, защищающие от рака простаты
26 декабря 2024, 20:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Салат с помидорами на новогоднем столе предупреждает развитие у мужчин рак предстательной железы. Об этом сообщила эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. По её словам, полезны также блюда с огурцами, сыром и зёрнами граната.
«Помидоры – источник ликопинов. Этот антиоксидант особенно полезен для мужчин, так как профилактирует развитие рака предстательной железы. В огурцах много калия, что с избытком компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент», – заявила Калошина, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как подчеркнула врач, сыр ускоряет метаболизм и содержит бактерии, улучшающие микрофлору кишечника. Это помогает вывести из организма токсины. А в гранате много дубильных веществ, что предотвращает отравления.
«Орехи и семечки дают незаменимые жирные кислоты, которые помогут иммунитету не заболеть ОРВИ в праздники», – добавила Калошина.
А вот авокадо особенно полезно для женщин, так как помогает разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожи, заключила специалист.

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#минздрав мо
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