Операция в Детском центре избавила малыша от тяжёлого гайморита

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского центра вылечили двухлетнего Илью, который жаловался на сильный отёк правого глаза, высокую температуру и насморк. В клинику обратилась мама мальчика, сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Врачи начали антибактериальную терапию, однако ребёнку не стало лучше. Хирургическая операция стала необходимостью. Оториноларингологи выполнили правостороннюю эндоскопическую гайморотомию, а затем эндоскопом очистили пазухи от воспалительных масс и гноя, восстановили нормальный дренаж», – говорится в сообщении.Фото: телеграм-канал ДКЦ
Уже через два часа после операции глаз маленького пациента открылся наполовину, а на следующий день – полностью. Малыша уже выписали домой здоровым.
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Лора Луганская