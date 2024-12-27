Подмосковные хирурги вернули в большой спорт юную гимнастику

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы вернули в строй юную гимнастку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику обратились родители спортсменки. Девушка жаловалась на боль, частые вывихи надколенника и невозможность продолжать тренировки.
Спустя 11 месяцев реабилитации девушка вернулась в спорт, готовая снова занимать призовые места.
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«На фоне высоких нагрузок у детей с особенностью анатомии коленного сустава может проявиться нарушение скольжения надколенника. Это приводит к перегрузке суставной поверхности. Мы провели пластику медиальной пателлофеморальной связки. Это внутренняя поддерживающая связка надколенника, которая играет роль стабилизатора, предотвращая вывих надколенника», – пояснил заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Олег Чучарин.
Спустя 11 месяцев реабилитации девушка вернулась в спорт, готовая снова занимать призовые места.
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Лора Луганская