Нарколог Холдин раскрыл риски употребления алкоголя при грудном вскармливании

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Если женщина, которая кормит младенца грудью, будет пить алкоголь, это может негативно отразиться не только на её здоровье, но и на здоровье малыша — вне зависимости от дозы употреблённого спиртного. Об этом предупредил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Последние исследования свидетельствуют, что безопасной дозы алкоголя не существует. Это правило распространяется и на беременных, и на кормящих женщин. Даже небольшое количество эталона, попав в кровь, окажет воздействие на ребенка. Дети, чьи мамы выпивают и при этом продолжают кормить грудью, становятся нервными, раздражительными, у них может нарушиться сон и аппетит», — рассказал Холдин.Он добавил, что алкоголь негативно влияет на все органы и системы растущего организма. Кроме того, из-за спиртных напитков может ухудшиться выработка грудного молока — вплоть до его полного исчезновения.
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