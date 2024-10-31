Воробьёв проверил работу новой Ногинской подстанции скорой помощи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье сейчас работает 56 подстанций и 87 постов скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал на открытую в марте Ногинскую подстанцию СМП передать новые автомобили «скорой».
В 2023 году начали работу новые подстанции в Солнечногорске, Кашире и Видном. В 2024-м, помимо Ногинской подстанции, открыли пост на четыре бригады в Люберцах, а до конца года введут пост на две бригады в деревне Раздоры городского округа Красногорск.
Ранее Ногинская подстанция скорой медицинской помощи размещалась в деревянном здании 1917 года, а когда его признали аварийным - в арендованном. Однако в марте этого года станция переехала в новое трёхэтажное здание. Внутри появились зоны психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, на территории обустроена парковка.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Это одна из флагманских подстанций. Её ждали долго.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв поблагодарил медиков за помощь жителям Курской области. В Курске до сих пор работает бригада хирургов.
Среди тех, кто приехал в Ногинск, были Владимир Денисов и Константин Голованов – водители скорой из Люберец, которые вместе с фельдшерами и врачами эвакуировали раненых. Они рассказали, что за 12 часов могли проехать 300-400 км.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В структуре службы СМП Московской области создано 11 региональных центров по назначению бригад на вызов. Каждый управляет бригадами нескольких округов, что позволяет назначать на вызов ближайшую бригаду без привязки к подстанции. В нескольких муниципалитетах среднее время доезда сократилось на восемь минут.
Также в области есть врачебный консультационный центр, где круглосуточно работают два пульта – кардиологический и общепрофильный. Так, сделав в скорой ЭКГ, можно сразу отправить снимок на кардиопульт для расшифровки.
А с помощью общепрофильного пульта пациенты получают по телефону консультацию врача, и нередко необходимость выезда бригады отпадает. В среднем специалисты проводят 400 консультаций в сутки.
А на базе Красногорской подстанции создан Центр симуляционного обучения, где работники скорой могут отработать и усовершенствовать навыки оказания экстренной помощи в критических ситуациях. В этом году обучение там прошли 2,5 тыс. человек.
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Ранее Ногинская подстанция скорой медицинской помощи размещалась в деревянном здании 1917 года, а когда его признали аварийным - в арендованном. Однако в марте этого года станция переехала в новое трёхэтажное здание. Внутри появились зоны психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, на территории обустроена парковка.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Старались все оцифровать – и движение автомобилей, и IP-телефонию, чтобы, если вдруг вы перегружены, проблема решалась на региональном уровне. Открываем такие современные подстанции по всей области. Покупаем машины скорой помощи. От вашей работы очень многое зависит. В том числе благодаря грамотной диспетчерезации, выбору оптимального пути мы видим заметное количество спасённых жизней, своевременно оказанную медицинскую помощь», – сказал губернатор во время общения с диспетчерами.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Это одна из флагманских подстанций. Её ждали долго.
«Она рассчитана на 15 бригад, её площадь – почти 4 тыс. кв. м. Есть большой гараж на 15 машиномест, свой учебно-методический класс. Именно здесь располагается наша диспетчерская регионального распределительного центра. Ребята из Ногинского филиала нашего областного медколледжа проходят тут производственную практику. В этом году уже более 20 человек заключили договор о целевом обучении», – рассказал главврач Московской областной станции СМП Константин Маслов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв поблагодарил медиков за помощь жителям Курской области. В Курске до сих пор работает бригада хирургов.
Среди тех, кто приехал в Ногинск, были Владимир Денисов и Константин Голованов – водители скорой из Люберец, которые вместе с фельдшерами и врачами эвакуировали раненых. Они рассказали, что за 12 часов могли проехать 300-400 км.
«Я ездил с врачебной бригадой, мой коллега Константин – с фельдшерами. Две недели мы были в Курской области, перевозили раненых в больницы, госпиталя, по городу помогали, работали», – рассказал Владимир.Для сотрудников скорой помощи в регионе действуют многочисленные меры поддержки – социальная ипотека, программы «Земский врач/Земский фельдшер», доплаты для молодых специалистов, компенсация аренды жилья размером 20 тыс. рублей в месяц.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В структуре службы СМП Московской области создано 11 региональных центров по назначению бригад на вызов. Каждый управляет бригадами нескольких округов, что позволяет назначать на вызов ближайшую бригаду без привязки к подстанции. В нескольких муниципалитетах среднее время доезда сократилось на восемь минут.
Также в области есть врачебный консультационный центр, где круглосуточно работают два пульта – кардиологический и общепрофильный. Так, сделав в скорой ЭКГ, можно сразу отправить снимок на кардиопульт для расшифровки.
А с помощью общепрофильного пульта пациенты получают по телефону консультацию врача, и нередко необходимость выезда бригады отпадает. В среднем специалисты проводят 400 консультаций в сутки.
А на базе Красногорской подстанции создан Центр симуляционного обучения, где работники скорой могут отработать и усовершенствовать навыки оказания экстренной помощи в критических ситуациях. В этом году обучение там прошли 2,5 тыс. человек.
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Лора Луганская