В подмосковные больницы поступило более 340 аппаратов контроля работы сердца

В Истринскую больницу доставили 68-летнего мужчину с жалобами на боли и узлы в области паха и живота. Во время обследования были обнаружены три грыжи размером от 3 до 5 сантиметров: две паховые и одна пупочная, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.