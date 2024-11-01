В подмосковные больницы поступило более 340 аппаратов контроля работы сердца

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В больницы Московской области с начала года поступил 341 аппарат для холтеровского мониторирования. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Хотлеры используют для непрерывной регистрации работы сердца. Они также позволяют отслеживать изменения в его работе и контролировать артериальное давление пациента.
Холтеры поступили в 33 больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение», программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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«Поступление нового медицинского оборудования позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 млн рублей», – уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
Холтеры поступили в 33 больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение», программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская