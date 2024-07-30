Головная боль и слабость: врач перечислила симптомы укуса клещей и назвала группу риска

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Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба в беседе с «Радио 1» рассказала, как защититься от клещей. По ее словам, от их укусов хорошо помогают репелленты (вещества для отпугивания). Медик отметила, что пользоваться ими необходимо не только во время прогулок по лесу, но и в парках.
«Специфические запахи их отпугивают», — прокомментировала собеседница.
Репеллентами обрабатывается одежда, поэтому Кандоба отметила, что использовать их можно с раннего возраста.
«Все участки кожи по максимуму должны быть закрыты одеждой», — добавила Кандоба.
Среди заболеваний, передаваемых клещами, встречается бабезиеллез (бабезиоз). Ему больше подвержены животные, но он бывает и у человека. Особо внимательными в плане бабезиоза стоит быть жителям Алтая, Дагестана, Адыгеи, Краснодарского края.
«Это инфекционное заболевание, передается при присасывании клещей, где-то схоже с малярией. Важно, что оно проявляется у людей пожилого возраста (70-80 лет) или с иммунодефицитом», — прокомментировала врач.
Болезнь может протекать бессимптомно, кроме того, через шесть месяцев возможен рецидив. Вместе с тем среди симптомов присутствуют головная боль, слабость, высокая температура и даже фиолетовый цвет мочи. Что касается детей и взрослых, они в меньшей опасности.
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Никита Кротов