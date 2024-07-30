Головная боль и слабость: врач перечислила симптомы укуса клещей и назвала группу риска

Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба в беседе с «Радио 1» рассказала, как защититься от клещей. По ее словам, от их укусов хорошо помогают репелленты (вещества для отпугивания). Медик отметила, что пользоваться ими необходимо не только во время прогулок по лесу, но и в парках.