Врач Жемчугов раскрыл способы заражения россиян лихорадкой Западного Нила

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что лихорадкой Западного Нила россияне могут заразиться от укусов клещей и комаров.
«В Средиземноморском регионе в дельте реки Нил возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила — находится постоянно. Переносчики вируса — комары и клещи, а резервуары инфекции — птицы и грызуны. Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу. В Россию вирус попал вместе с перелётными заражёнными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.
Ранее глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил, что распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и врачей.
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