Инфекционист Викулов раскрыл причину заражения бутулизмом москвичей

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За медпомощью из-за ботулизма после салатов из «Вкусвилла» и «Кухни на районе» в Москве обратился 121 человек, об этом сообщили власти города. На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них — в реанимации.
Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма.
Клинические признаки ботулизма: синдром общей инфекционной интоксикации, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит), неврологические синдромы. Может привести к летальному исходу.
Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» объяснил, что могло стать причиной заражения ботулизмом у москвичей.
По словам специалиста, заражение может идти только из того продукта, который был заражен и находился в употреблении, ни на какие другие, рядом лежащие в магазине продукты возбудитель не распространяется.
Георгий Викулов добавил, что есть заправленные салаты — небезопасная история, однако все риски всегда связаны с конкретными продуктами, которые должны пройти соответствующие пробы предприятия и контрольно-надзорных органов.
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Клинические признаки ботулизма: синдром общей инфекционной интоксикации, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит), неврологические синдромы. Может привести к летальному исходу.
Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» объяснил, что могло стать причиной заражения ботулизмом у москвичей.
«Ботулинический токсин вырабатывается коринебактериями. Токсин — возбудитель ботулизма — является одним из самых сильных токсинов на земле, и появление коринебактерий возможно в условиях анаэробных, когда нет кислорода. Это различные консервированные продукты в вакуумной упаковке. Соответственно, возможно, была контаминация, или были недостаточно промытые овощи, в которых могли быть частицы почвы или земли, в которых могли быть споры коринебактерий. Они могли стать причиной заражения», — сказал эксперт.
По словам специалиста, заражение может идти только из того продукта, который был заражен и находился в употреблении, ни на какие другие, рядом лежащие в магазине продукты возбудитель не распространяется.
«Как правило, возбудитель может быть в вяленой рыбе, красном мясе, грибах консервированных, салатах, сале, описаны случаи заражения даже через мед — там, где, возможно, была контаминация, нарушение технологии приготовления, безопасности приготовления пищевых продуктов», -— сообщил инфекционист.
Георгий Викулов добавил, что есть заправленные салаты — небезопасная история, однако все риски всегда связаны с конкретными продуктами, которые должны пройти соответствующие пробы предприятия и контрольно-надзорных органов.
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Анастасия Бондарева