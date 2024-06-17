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Инфекционист Викулов раскрыл причину заражения бутулизмом москвичей

Инфекционист Викулов: возбудитель ботулизма может быть в мёде
17 июня 2024, 17:17
Фото: istockphoto/digicomphoto

Фото: istockphoto/digicomphoto

За медпомощью из-за ботулизма после салатов из «Вкусвилла» и «Кухни на районе» в Москве обратился 121 человек, об этом сообщили власти города. На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них — в реанимации.
Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма.
Клинические признаки ботулизма: синдром общей инфекционной интоксикации, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит), неврологические синдромы. Может привести к летальному исходу.



Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» объяснил, что могло стать причиной заражения ботулизмом у москвичей.
«Ботулинический токсин вырабатывается коринебактериями. Токсин — возбудитель ботулизма — является одним из самых сильных токсинов на земле, и появление коринебактерий возможно в условиях анаэробных, когда нет кислорода. Это различные консервированные продукты в вакуумной упаковке. Соответственно, возможно, была контаминация, или были недостаточно промытые овощи, в которых могли быть частицы почвы или земли, в которых могли быть споры коринебактерий. Они могли стать причиной заражения», — сказал эксперт.

По словам специалиста, заражение может идти только из того продукта, который был заражен и находился в употреблении, ни на какие другие, рядом лежащие в магазине продукты возбудитель не распространяется.
«Как правило, возбудитель может быть в вяленой рыбе, красном мясе, грибах консервированных, салатах, сале, описаны случаи заражения даже через мед — там, где, возможно, была контаминация, нарушение технологии приготовления, безопасности приготовления пищевых продуктов», -— сообщил инфекционист.

Георгий Викулов добавил, что есть заправленные салаты — небезопасная история, однако все риски всегда связаны с конкретными продуктами, которые должны пройти соответствующие пробы предприятия и контрольно-надзорных органов.

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Москвичей ожидает дождливая неделя
Синоптик Позднякова: в столицу вернутся дожди с грозами
17 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Практически всю неделю в Москве будут лить дожди, сопровождающиеся грозами. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Самый сильный дождь ожидается 17 июня. Однако в Москве при обильных осадках сохранится теплая погода. Ожидается порядка 22–27 градусов тепла, уточнила синоптик.

«На неделе в Москве установится ненастная погода. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются в понедельник. Также возможны грозы. Столбики термометров при этом будут в диапазоне 23–26 градусов тепла», — рассказала Позднякова в интервью NEWS.ru.

18 июня в Москве воздух прогреется до 20–25 градусов тепла, ночью температура опустится до 13–15 градусов.

По словам синоптика, со среды температура воздуха в Москве будет в пределах 22–27 градусов, что незначительно превышает климатическую норму.

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В Подмосковье за неделю восстановили дорожные знаки в семи округах
17 июня 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые, выцветшие или отсутствующие знаки восстановили за неделю на дорогах семи округов Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению дорожных знаков провели на Волковском шоссе в Мытищах, Егорьевском шоссе в Раменском округе, на Каринском шоссе в Зарайске, а также на улице Урицкого в Истре, на Железнодорожной улице в Серебряных Прудах, улице Фрунзе в Щёлкове и на Октябрьской улице в Красногорске», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную сеть Подмосковья, особое внимание при этом уделяется состоянию светофоров и дорожных знаков, содержанию проезжей части, тротуаров и автобусных остановок.

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#подмосковье
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8,8 тыс. хозяев записали питомцев к ветеринару онлайн
17 июня 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

8,8 тысяч владельцев домашних животных уже воспользовались в Московской области онлайн-услугой записи питомца к ветеринару. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Онлайн-запись доступна в 54 государственных ветеринарных клиниках Подмосковья. С начала года поток посетителей с питомцами превысил 39 тыс. человек. 22% записались на приём через портал региональных госуслуг. Такой формат выбрали порядка 8,8 тыс. владельцев домашних животных», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, слова которого приводят в пресс-службе.
По словам министра, в основном, требовались консультации специалистов, вакцинация и лабораторные исследования. Однако, если хозяева заметили, что питомец стал вялым и неактивным, проявляет недомогание, они могут также в несколько кликов записаться к ветеринару через портал «Госуслуги Московской области».

Для записи нужно кликнуть по ссылке, пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить обязательные поля, а затем выбрать специалиста, вид услуги и удобное время. Информация о записи будет направлена на указанный номер телефона или электронную почту.

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В Подольске снесли аварийный двухэтажный дом
17 июня 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Блочный двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Горького в Львовском микрорайоне города Подольск, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 500 квадратных метров был построен в 1950 году. Постройка находилась в плохом состоянии, её основные элементы были частично разрушены. Из-за физического и морального износа здание признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов из 15 жилых помещений дома расселили, и в 2024 году здание снесли», — говорится в сообщении.
Сейчас участок полностью освобождён от ветхого строения и строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся земля, не поступала.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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В подмосковном селе Семеновское построят котельную за 174 млн рублей
17 июня 2024, 17:35

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 7 МВт планируют построить в селе Семеновское городского округа Ступино, в настоящее время ведётся поиск подрядчика на выполнение работ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить строительные работы. Котельная предназначена для выработки тепла и горячей воды для потребителей в селе Семеновское», — говорится в сообщении.
Проектно-изыскательские работы должны быть завершены в начале будущего года, а сдать новую котельную в эксплуатацию нужно в 2026 году.

Начальная цена лота составляет 174 миллиона 91 тысячу 190 рублей. Заявки принимаются до 26 июня.

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Секс-рабство, плен у педофила и пытки на электрическом стуле: резонансные дела о рабстве в России
Топ самых громких дел о пленниках в России
17 июня 2024, 17:30

Фото: iStock/djroland

Завершилось расследование дела смолинского маньяка Владимира Ческидова, который на протяжении 14 лет держал в рабстве и насиловал женщину, считавшуюся без вести пропавшей. Это не единственное преступление мужчины: в 2010-м году он расправился с другой пленницей при помощи гвоздодера. О самых резонансных делах о рабынях маньяков расскажет редакция «Радио 1».


Ческидов держал женщину в секс-рабстве 14 лет


Воспитанница детского дома 19-летняя Екатерина познакомилась с Владимиром Ческидовым, который был почти на 20 лет старше ее, в 2009 году. Мужчина предложил девушке пройти к нему домой, где позже объявил о том, что она стала его рабыней.

Ческидов проживал в поселке Смолино под Челябинском с пожилой матерью и женщиной, которую представил своей супругой Оксаной. Однако позже выяснилось, что и она была пленницей маньяка. Однажды при попытке бегства из дома мужчины она была до смерти забита гвоздодером.

Тело женщины Ческидов расчленил и закопал в погребе. Расправа над Оксаной произошла на глазах плененной Екатерины, поэтому девушка не пыталась сбежать и слушалась своего мучителя.
Девушка провела в рабстве 14 лет, постоянно подвергаясь сексуальному насилию.

Оказаться на свободе Екатерине удалось лишь в 2023 году, когда Ческидов набросился на свою пожилую мать. Девушка воспользовалась моментом и сбежала. Смолинский маньяк был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Педофил 10 лет держал мальчика в одной комнате


В 2007 году молодая женщина со своим девятилетним сыном приехала из Украины в Россию. Непутевая мать часто выпивала и не занималась воспитанием ребенка. Мальчик рос сам по себе, скитался по улицам, где однажды познакомился с жителем столичного района Нагатинский Затон Эдуардом Никитиным, ранее судимым за педофилию.

Вскоре Никитин пригласил мальчика к себе в гости в четырехкомнатную квартиру, где запер и держал на протяжении десяти лет. Когда злоумышленник понял, что парень от него не сбежит, он начал ночью выпускать его на прогулку. На худого, неухоженного парня обратили внимание правоохранители, которые позже выяснили, что он десять лет находился в плену у педофила.


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«Убивал из-за жены»: как маньяк-чиновник из Сибири выбирал жертв и почему внезапно остановился

Слесарь держал в бункере школьниц


Слесарь из Рязанской области Виктор Мохов соорудил бункер под гаражом, куда заточил 13-летнюю местную жительницу. Девушке удалось сбежать, однако к правоохранителям она не обратилась, поэтому Мохов остался безнаказанным и продолжил свои злодеяния. В конце сентября 2000 года Мохов заманил в бункер 14-летнюю школьницу Екатерину Мартынову и 17-летнюю учащуюся ПТУ-39 Елену Самохину.В неволе девушки постоянно подвергались сексуальному насилию.

За малейшее сопротивление Мохов морил их голодом, избивал резиновым шлангом и травил слезоточивым газом.

Самохина в 2001 и 2003 годах рожала от садиста сыновей, которых тот подбрасывал к жилым домам. Девушка прятала в пеленках записки с просьбой о помощи. Так, пленнице удалось сообщить о маньяке.

Ранее судимый заключил в рабство женщин для пошива одежды


Уроженец Кировской области Александр Комин после освобождения из колонии решил запустить свое швейное производство, но вместо того, чтобы нанять работников, он обзавелся рабами.

Комин с сообщником строили бункер на протяжении четырех лет. К лестнице, ведущей в подвал даже был проведен ток, чтобы пленники не могли сбежать.

Первой пленницей Комина стала жительница Вятских Полян Вера Талпаева, которая сама шить не умела и дала преступнику наводку на знакомую портниху Татьяну Мельникову. Женщину удалось заманить в бункер, где она каждый день шила по 36 халатов за смену в 16 рабочих часов.

Позже в бункер угодил 37-летний алкоголик Евгений Шишов, которого Комин планировал использовать для подсобных работ, однако мужчина оказался электриком. Испугавшись, что он обесточит лестницу и сбежит, Комин казнил его на самодельном электрическом стуле.

Через некоторое время плененные женщины попытались сбежать, но неудачно: помешавший им Комин сделал на лбу у обеих татуировки с надписью «раба» и заставил пленниц надевать на себя ошейники, прикованные к стене. От рабынь Комин избавлялся, спаивая их до смерти тормозной жидкостью. Однажды злоумышленнику пришла в голову безумная идея выращивать собственных рабов: рожать их должна была новая пленница, 22-летняя Ирина Ганюшкина. Но в июле 1997 года она смогла сбежать и добраться до милиции.

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Правительство увеличило размер прожиточного минимума в 2025 году
Кабмин увеличил размер прожиточного минимума на 2025 год до 17 733 рублей
17 июня 2024, 17:16

Фото: iStock/Fascinadora

В РФ увеличили размер прожиточного минимума на следующий год. Об этом в рамках совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства России Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».
Отмечается, что в 2025 году прожиточный минимум на душу населения составит 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб. Для детей и пенсионеров отметка достигнет — 17 201 руб. и 15 250 руб. соответственно.

В этом году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на человека. По словам Мишустина, в этом и 2023 годах данный показатель определялся законом о федеральном бюджете.

Согласно информации источника, теперь прожиточный минимум будет рассчитываться на базе медианного дохода за прошедший год.

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#рф
#правительство
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В Лотошине благоустроят левый берег Красного ручья
17 июня 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Благоустроенную набережную планируют создать на левом берегу Красного ручья в Лотошине, подряд на выполнение работ уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит расчистить территорию под благоустройство, провести планировку, подготовить площадку, установить на набережной помосты и настилы с ограждениями, поставить скамейки и урны и обустроить наружное освещение и видеонаблюдение, а также провести озеленение территории», — говорится в сообщении.
Работы будут проводиться по адресу: рабочий посёлок Лотошино, улица Калинина. Общая площадь, которую надо будет благоустроить, составляет 16,2 га. Сдать готовый объект нужно будет до 2025 года.

Начальная цена лота — 92 миллиона 95 тысяч 135 рублей 97 копеек. Заявки принимаются до 20 июня.

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#торги
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Астролог назвала самые стрессоустойчивые знаки зодиака
Астролог Шустина: самыми устойчивыми к стрессу являются Козероги, Рыбы и Овны
17 июня 2024, 16:58

Фото: iStock/amgun

Козероги, Рыбы и Овны являются самыми устойчивыми к стрессу знаками зодиака. Об этом рассказала астролог Евгения Шустина.
По словам астролога, самыми устойчивыми к стрессу являются Козероги.

«Эти люди не переживают по пустякам и довольно спокойно ко всему относятся, стараются вести правильный образ жизни и умеют терпеть. Они достаточно выносливые, поэтому лишний раз не дергаются», – рассказала Шустина в интервью «Москве 24».

Она также подчеркнула, что стабильное эмоциональное состояние Козерогов позволяет им реже болеть.

Астролог отметила, что стрессоустойчивостью отличаются и Рыбы. По её словам, эти люди имеют довольно крепкие нервы. Они часто пропускают всё мимо себя и не придают значения многим неприятностям, и даже в сложные моменты мыслят позитивно. Вывести из себя представителя знака Рыбы довольно сложно, добавила эксперт.

Кроме того, Шустина назвала устойчивыми к стрессу людей, рожденных под знаком зодиака Овен. По её словам, многие считают их упёртыми, на самом же деле у Овнов просто высокий уровень стрессоустойчивости. Они делают только то, что считают нужным, и не обращают внимания на чужое мнение, сохраняя завидное спокойствие. Овны нервничают только тогда, когда что-то сделано не так, как им хотелось, и переделывают.

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