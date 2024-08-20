«Лечат заболевания ЖКТ»: Диетолог рассказала о неожиданной пользе яблок

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Август — сезон созревания яблок, которые пользуются популярностью у россиян, потому что практически целый год присутствуют в рационе питания. По мнению врачей, яблоки имеют в своем составе множество полезных компонентов.
Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что яблоки — один из самых доступных источников питания, в котором есть целая гамма питательных веществ.
Также диетолог добавила, что даже зерна от яблок полезны, потому что в своем составе имеют жирные масла.
По ее словам, яблоки также используют во многих лечебных программах как продукт, который улучшает работу пищеварения и обеспечивает «своевременную эвакуацию кишечного содержимого».
Также Маргарита Королева рассказала, что яблоки хорошо влияют на кровь и зубы.
По мнению собеседницы, нужно понимать, в каких условиях выросло яблоко, а если есть сомнения, то лучше убирать шкурку и тщательно промывать.
В завершении беседы врач сказала, что яблоко считается нейтральным продуктом, поэтому его нельзя тем, у кого есть какая-то индивидуальная непереносимость этого фрукта.
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«Это источник полезной растворимой и нерастворимой клетчатки, которая позволяют поддерживать высокий иммунитет и выводить свободные радикалы. Яблоки являются прекрасным субстратом для иммунных клеток, защищая организм от свободно радикального окисления. В составе есть витамин С, много витаминов группы Б и Б1, огромное количество микроэлементов: калий, фосфор, алюминий. Антиоксидантов много, которые защищают наш организм и поддерживают красоту и молодость», — рассказала эксперт.
Также диетолог добавила, что даже зерна от яблок полезны, потому что в своем составе имеют жирные масла.
«В сезон 3-5 зернышек можно съедать, потому что в их составе есть антиоксиданты и растительные волокна, которые поддерживают пищеварительную систему», — отметила специалист.
По ее словам, яблоки также используют во многих лечебных программах как продукт, который улучшает работу пищеварения и обеспечивает «своевременную эвакуацию кишечного содержимого».
«И даже при лечении острого гастрита в течение 2-3 дней может быть использованы печеные яблоко без шкурки для восстановления работы кишечника. Они обволакивают слизистую желудка и лечат ее», — объяснила врач.
Также Маргарита Королева рассказала, что яблоки хорошо влияют на кровь и зубы.
«Яблоко имеет в составе железо, которое поддерживает уровень и состояние красной крови. При слабости и заболеваниях эти фрукты являются источников иммунных тел и способствуют выздоровлению и быстрому восстановлению. Для зубов это прекрасный продукт, потому что растительная клетчатка очищает зубы, стимулирует десна и обеспечивает профилактику заболеваний полости рта», — сообщила эксперт.
По мнению собеседницы, нужно понимать, в каких условиях выросло яблоко, а если есть сомнения, то лучше убирать шкурку и тщательно промывать.
В завершении беседы врач сказала, что яблоко считается нейтральным продуктом, поэтому его нельзя тем, у кого есть какая-то индивидуальная непереносимость этого фрукта.
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Анастасия Бондарева