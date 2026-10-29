«Лечение — год»: Врач объяснил, почему нельзя посещать баню в контактных линзах
Врач Иваськов: лечение зрения после бани в линзах может занять год и более
Врач Василий Иваськов заявил, что лечение зрения после бани в контактных линзах может занять год и более. Он объяснил это тем, что вода повышает риск повреждения роговицы.
В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул: линзы и вода несовместимы.
«Мягкая линза сделана из гидрогеля — материала, который хорошо впитывает жидкость. В воде она меняет форму, разбухает и присасывается к роговице. Снять её сразу не получается, а если тянуть с силой, вместе с ней сходит эпителий, верхний слой роговицы. Вредит и сам жар. В парной слёзная пленка испаряется быстрее обычного, а на выходе глаз встречает резкий перепад температуры», — рассказал врач.Иваськов добавил, что в нестерильной воде живёт акантамеба, которая селится под линзой и вызывает кератит. Лечение занимает год и дольше, боль изматывает. По словам эксперта, пот под линзой добавляет дискомфорт. Специалист подчеркнул: к врачу нужно ехать, если глаз болит, картинка затуманилась или ощущение соринки держится дольше суток.