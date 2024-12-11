Лечение в дневном стационаре областного онкодиспансера прошли 3 тыс. жителей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Лечение в дневном стационаре Московского областного онкологического диспансера с начала год прошли без малого 3 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии предназначенное для лечения пациентов, не нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении.
Как отметили в министерстве, медицинская и лекарственная помощь оказывается в рамках «Программы обеспечения медицинской помощью населения Московской области».
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«Отделение применяет лекарства и схемы лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническим рекомендациями, одобренными Научно-практическим Советом Минздрава России. Также в отделении успешно проводится профилактика осложнений при проведении цитостатической, таргетной терапии и иммунотерапии», – рассказала заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии областного онкодиспансера Ольга Садикова.
Как отметили в министерстве, медицинская и лекарственная помощь оказывается в рамках «Программы обеспечения медицинской помощью населения Московской области».
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Лора Луганская