Лечение в областном Центре эндометриоза менее чем за год прошли около 150 пациенток

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Лечение в подмосковном Центре эндометриоза прошли уже около 150 пациенток из Московской области и других регионов. 32 из них перенесли оперативное вмешательство, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Центр начал работу на базе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского в июне прошлого года.
При этом заболевании клетки внутреннего слоя матки – эндометрия – разрастаются за её пределы, образуется патологическая ткань. Это может вызывать сильные боли, препятствовать беременности, а при несвоевременном обращении за медицинской помощью – и более серьёзные последствия.
В центре совместный консультативный приём пациенток ведут хирург, репродуктолог, колопроктолог, уролог, специалист ультразвуковой диагностики и психоневролог. Это позволяет выбрать лучшую тактику для лечения каждой пациентки.
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В центре совместный консультативный приём пациенток ведут хирург, репродуктолог, колопроктолог, уролог, специалист ультразвуковой диагностики и психоневролог. Это позволяет выбрать лучшую тактику для лечения каждой пациентки.
«Многолетний опыт диагностики, хирургического лечения сложнейших форм эндометриоза и результаты научных исследований привели нас к идее создания первого подобного центра в Московской области. И хотя заболевание не является полностью излечимым, можно облегчить его симптомы, улучшить качество жизни женщин даже в самых сложных случаях», – пояснил руководитель Центра эндометриоза Александр Попов.В министерстве напомнили, что пройти обследование и лечение в Московском областном центре эндометриоза можно бесплатно по направлению лечащего врача.
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Лора Луганская