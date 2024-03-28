Подмосковные врачи рассказали, как избежать переутомления и эмоционального выгорания

Фото: istock / Jacob Wackerhausen
Переутомление является одним из символов современной эпохи, в которой конкурентным преимуществом считается способность работать сверхурочно. Переутомление возникает за счёт нарушений в режиме труда и отдыха, депривации сна, неправильного питания и низкой физической активности. Об этом рассказали специалисты Химкинской областной больницы.
Главными признаками переутомления считаются усталость, нарушение памяти и концентрации, снижение продуктивности, нарушение сна и аппетита, стабильно плохое настроение.
Эмоциональное переутомление также называют «выгоранием», оно проявляет себя в потере радости, низкой эмоциональности и отсутствии творческого «полёта».
Помимо этого, человек может ощущать постоянную головную боль, спазмы в конечностях, нервные тики. При переутомлении обостряются хронические заболевания, развивается гипертония, нарушения сердечного ритма и так далее.
Чтобы избежать переутомления, необходимо своевременно и достаточно отдыхать, в том числе спать достаточное количество часов. Необходимо грамотно распределять физические и умственные нагрузки, добавить в рацион питания продукты, содержащие витамины и микроэлементы или, по рекомендации врача начать принимать витаминно-минеральные комплексы.
Также полезно гулять на свежем воздухе, слушать спокойную музыку, ходить на массаж и посещать СПА. Стоит ограничить информационную нагрузку.
Физическая активность должна быть в меру, чтобы не усугублять утомление. Лучше выбирать спокойные занятия, такие как йога и пилатес, плавание в вольном стиле, лыжные и велосипедные прогулки в лёгком темпе, подытожили специалисты.
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Эмоциональное переутомление также называют «выгоранием», оно проявляет себя в потере радости, низкой эмоциональности и отсутствии творческого «полёта».
Чтобы избежать переутомления, необходимо своевременно и достаточно отдыхать, в том числе спать достаточное количество часов. Необходимо грамотно распределять физические и умственные нагрузки, добавить в рацион питания продукты, содержащие витамины и микроэлементы или, по рекомендации врача начать принимать витаминно-минеральные комплексы.
Также полезно гулять на свежем воздухе, слушать спокойную музыку, ходить на массаж и посещать СПА. Стоит ограничить информационную нагрузку.
Физическая активность должна быть в меру, чтобы не усугублять утомление. Лучше выбирать спокойные занятия, такие как йога и пилатес, плавание в вольном стиле, лыжные и велосипедные прогулки в лёгком темпе, подытожили специалисты.
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Алина Юрчак