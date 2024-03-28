Подмосковные врачи рассказали, как избежать переутомления и эмоционального выгорания

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции. Об этом 28 марта пишет Daily Mail.