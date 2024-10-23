Врач Сайфулина озвучила опасные риски для заражения пневмонией

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Врач-педиатр Марьям Сайфулина заявила, что плохое качество воздуха, а также слабый иммунитет могут способствовать заражению пневмонией.
«Наиболее распространенный способ передачи пневмонии — воздушно-капельный. Основные факторы риска включают ослабленный иммунитет и плохое качество воздуха. В результате инфекция может сначала вызвать воспаление бронхов, а затем перейти на легкие, что и приводит к пневмонии», — отметила в беседе с «Известиями» врач.
Кроме этого, человек может заболеть пневмонией после ОРВИ, опять же, по причине, в том числе, ослабленного иммунитета.
А в Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. академика Л. С. Барбараш приобрели высокотехнологичный компьютерный томограф, с помощью которого можно будет, в том числе, проводить исследования лёгких.
«Специалисты получают высокоточные трёхмерные изображения тканей человеческого организма. Врачи могут просматривать снимки в 2D, 3D и 4D-режимах, а также сопоставлять изображения, сделанные в разное время, чтобы оценить динамику состояния пациента», — приводит «Сiбдепо» сообщение Минздрава региона.
Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщал, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.
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