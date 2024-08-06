Летальный исход: Врач рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара

Случаев заражения лихорадкой Западного Нила становится все больше: в Татарстане заражены 14 человек, в Астраханской области – двое, еще двое ждут окончательное лабораторное подтверждение. Вирусологи призывают россиян избегать комариных укусов, чтобы не попасть в группу риска. Но, кажется, в летнюю пору избежать комариных укусов не удается никому.