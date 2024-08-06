Летальный исход: Врач рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара

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Случаев заражения лихорадкой Западного Нила становится все больше: в Татарстане заражены 14 человек, в Астраханской области – двое, еще двое ждут окончательное лабораторное подтверждение. Вирусологи призывают россиян избегать комариных укусов, чтобы не попасть в группу риска. Но, кажется, в летнюю пору избежать комариных укусов не удается никому.
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» заявил, что самое страшное в лихорадке Западного Нила только само название.
Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.
По словам Анатолия Альтштейна, лихорадкой Западного Нила заражаются птицы и грызуны, через которых заражаются насекомые и передают это человеку.
Профессор уверен, что переживать из-за этого заболевания не стоит и «можно жить спокойно». Об этом должны думать работники эпидемиологической службы, завершил эксперт.
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В Татарстане отмечен рост числа случаев лихорадки Западного Нила
«Лихорадка Западного Нила — очень редкое заболевание. С точки зрения общественного здравоохранения оно большого значения не имеет», — сообщил эксперт.
Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.
«Относительно редко есть клинические проявления: высокая температура, боли в глазных яблоках и мышцах, воспаление лимфатических узлов. И примерно у 4% в среднем может быть летальный исход. Чаще всего это связано с тем, что у человека возникает воспаление мозга, мозговых оболочек», — объяснил специалист.
По словам Анатолия Альтштейна, лихорадкой Западного Нила заражаются птицы и грызуны, через которых заражаются насекомые и передают это человеку.
«Главное средство профилактики — борьба с комарами, осушение болотистых мест. Нужно следить за тем, чтобы комары на садовых площадках, где есть водоемы, не плодились. Еще применять репелленты, которые отпугивают комаров. Но, к сожалению, эти меры не имеют большого эффекта. Где вы найдете человека, которого не кусали комары?» — поделился собеседник.
Профессор уверен, что переживать из-за этого заболевания не стоит и «можно жить спокойно». Об этом должны думать работники эпидемиологической службы, завершил эксперт.
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В Татарстане отмечен рост числа случаев лихорадки Западного Нила
Анастасия Бондарева