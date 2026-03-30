Лишившаяся груди женщина рассказала о неочевидном симптоме рака
В Великобритании 43-летняя Джемма Фиш обратилась к врачу с асимметрией груди и оказалась неизлечимо больна. Об этом пишет издание Metro.
Фиш рассказала, что в 2021 году, когда она была беременна, её правая грудь начала уменьшаться. Женщина предположила, что это один из возможных побочных эффектов беременности. Однако после родов процесс не остановился: в течение года левая грудь стала в три раза больше правой.
В феврале 2023 года у британки обнаружили рак молочной железы. Она призналась, что даже не могла представить, что это онкология.
За три года с момента постановки диагноза Фиш прошла через многочисленные курсы химиотерапии и лучевой терапии, а также удаление яичников и две мастэктомии. Поскольку её заболевание неизлечимо, женщина теперь учится жить сегодняшним днём и старается уделять больше внимания своей дочери.
