Физиотерапевт предупредила об опасности для здоровья одной домашней привычки
Одна домашняя привычка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом заявила физиотерапевт Мария Хесус Лечуга в беседе с изданием El Confidencial.
Лечуга порекомендовала отказаться от привычки ходить по дому в тапочках. По её словам, это может негативно сказаться на здоровье, так как такая обувь ограничивает естественные движения стоп и вызывает ослабление мышечной ткани.
В отличие от тапочек, ходьба босиком или в носках, наоборот, способствует укреплению мышц стопы, считает специалист. Кроме того, регулярное босохождение может улучшить осанку, подытожила Лечуга.
Читайте также: