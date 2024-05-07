Лобненские врачи спасли пациента с ножевым ранением в сердце

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Лобненской больницы спасли жизнь мужчине с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 48-летний пациент в тяжёлом состоянии с множественными ножевыми ранениями. После обследования у него выявили у повреждение перикарда сердца и ранение в полость левого желудочка. Кроме того, были задеты левое плечо, подмышечная область и зона паха. Пришлось делать экстренную операцию.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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«Мы вскрыли пациенту грудную клетку и сердечную оболочку, ушили ранение и установили дренажи. Затем остановили кровотечение и зашили оставшиеся раны. Из-за большой кровопотери дополнительно провели переливание крови. Две недели пациент провёл в реанимации, после чего был переведён в терапевтическое отделение», – рассказал врач-хирург Лобненской больницы Муратали Керимкулов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская