Жуковские врачи спасли пациента, принявшего вытекающую из мозга жидкость за насморк

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Жуковской больницы спасли жизнь пациенту с насморком, которым оказалась вытекающая из мозга жидкость. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 35-летний мужчина с жалобами на насморк, возникающий при наклоне головы. Пациенту провели КТ-цистернографию и выявили дефект основания черепа и твёрдой мозговой оболочки. Выделения оказались ликвором – спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга.
Как выяснилось, несколько месяцев назад мужчина получил черепно-мозговую травму, упав с высоты. Подтекание ликвора грозило ему менингитом, развитием инфекции в головном и спинном мозге.
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Как выяснилось, несколько месяцев назад мужчина получил черепно-мозговую травму, упав с высоты. Подтекание ликвора грозило ему менингитом, развитием инфекции в головном и спинном мозге.
«С помощи эндоскопа через полость носа хирурги-оториноларингологи провели пластику основания черепа и твёрдой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта использовали жировую ткань и фасцию – соединительнотканную оболочку бедренной мышцы пациента», – описал операцию врач-оториноларинголог Жуковской больницы Аветис Мартиросов.Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская