В больницы Подмосковья трудоустроились около 900 выпускников медколледжа области

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа вышли на работу в больницы региона в текущем году, из них 318 отучились по целевому направлению, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы каждый год увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медицинских работников. (…) В этом году после окончания обучения в медколледже в наши больницы поступили на работу почти 900 выпускников», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.Она отметила, что для молодых медицинских специалистов среднего звена в Подмосковье предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тысяч рублей. Эта прибавка выплачивается в течение первых трёх лет с момента трудоустройства.
Полная информация о мерах поддержки людей, занятых в сфере здравоохранения в Московской области, размещена на портале rabota-vrachom.ru.
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