Лор ответила, чем опасно дыхание через рот

04 августа 2026, 20:55

Отоларинголог Кутателадзе: дыхание через рот опасно воспалением глотки

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Врач-оториноларинголог Екатерина Кутателадзе предупредила о серьезных последствиях привычки дышать ртом, особенно при заложенном носе. Об этом стало известно 3 августа.