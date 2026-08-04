Лор ответила, чем опасно дыхание через рот
Врач-оториноларинголог Екатерина Кутателадзе предупредила о серьезных последствиях привычки дышать ртом, особенно при заложенном носе. Об этом стало известно 3 августа.
Специалист подчеркнула, что физиологической нормой является исключительно носовое дыхание, так как именно в носовой полости воздух очищается от пыли и аллергенов, согревается до температуры тела и увлажняется, пишет RT. При ротовом дыхании этот естественный защитный барьер перестает функционировать.
По словам медика, одно из первых негативных последствий — хроническая сухость во рту и горле, которая может вызывать ночные пробуждения от жажды, першение и боль при глотании. Кроме того, из-за пересыхания слизистых снижается бактерицидная функция слюны, что провоцирует размножение патогенной микрофлоры, частые воспаления глотки и появление неприятного запаха изо рта.
Эксперт также обратила внимание на нарушения сна: пациенты с хронической заложенностью носа чаще храпят, хуже восстанавливаются и жалуются на утреннюю усталость. Недостаток носового дыхания негативно сказывается на поступлении кислорода к мозгу, что днем оборачивается сонливостью, снижением работоспособности, проблемами с концентрацией и головными болями.
Врач подчеркнула, что ротовое дыхание — это не самостоятельная болезнь, а симптом, указывающий на проблемы с носом. Среди возможных причин — искривление перегородки, хронический ринит, аллергия, полипы или гипертрофия носовых раковин. Кутателадзе призвала не откладывать визит к специалисту, если заложенность носа, снижение обоняния или зависимость от сосудосуживающих капель сохраняются несколько недель или месяцев, и лечить именно первопричину нарушения.
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