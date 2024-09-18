Отоларинголог Мартиросов предупредил об опасности «обычной простуды»

Специалисты разделяют стресс на два типа: аутостресс и дистресс. Первый вид является нормальной реакцией на жизненные ситуации и не наносит вреда здоровью, в то время как второй — хронический стресс — может негативно сказаться на физическом и эмоциональном благополучии.

«Когда человек в стрессе, то может торопиться во время еды, плохо пережевывать пищу. Из-за этого страдают органы пищеварения, поэтому ешьте медленно. Важен баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Обязательно потребляйте норму белка в день, достаточно полезных жиров и нерафинированные углеводы», — говорит главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Антиоксиданты играют важную роль в защите клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов, которые могут привести к окислению и повреждению клеток. Они помогают предотвратить потерю клетками своей способности к восстановлению. Среди антиоксидантов можно выделить витамины C, E и A, бета-каротин, селен, экстракт зелёного чая, омега-3 жирные кислоты, астаксантин, ликопин, коэнзим Q10 и ресвератрол. Эти вещества содержатся в ярких фруктах и овощах, зерновых, яйцах, сырах, рыбе, печени трески, семенах льна, авокадо, орехах, водорослях, красной рыбе и икре.



