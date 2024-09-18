Отоларинголог Мартиросов предупредил об опасности «обычной простуды»

Фото: Ольга Вельшикаева
Жители России привыкли, что осенью начинается сезон простуд и обращают мало внимания на такие симптомы, как насморк или боль в горле. Однако без правильного лечения некоторые болезни могут привести к крайне негативным последствиям. Об этом предупредил врач-оториноларинголог Жуковской городской клинической больницы Аветис Мартиросов, передаёт корреспондент Ольга Вельшикаева.
Врач объяснил, что пациент может перепутать лёгкий вирус с началом опасного заболевания и упустить время на лечение. Поэтому лучше сразу обращаться к специалистам.
Отмечается, что врачи, работающие в Жуковской больнице, используют самые передовые методы диагностики и лечения и постоянно повышают свой профессиональный уровень на различных семинарах и тренингах.
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«Для осеннего периода существуют характерные заболевания лор-органов, такие как риниты, гаймориты, отиты, назофарингиты. То, что люди называют «обычной простудой». И здесь самое важное — вовремя обратиться к врачу. Потому что только специалист сможет дифференцировать лёгкие симптомы и быстро назначить лечение, что поможет предупредить болезнь и избежать серьезных осложнений», — сказал Аветис Мартиросов.
Отмечается, что врачи, работающие в Жуковской больнице, используют самые передовые методы диагностики и лечения и постоянно повышают свой профессиональный уровень на различных семинарах и тренингах.
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Лев Каштанов