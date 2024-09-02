Врач предупредила об опасных последствиях переедания кабачками

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Переедание кабачков может вызвать вздутие живота и диарею. Об этом рассказала главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.
По словам специалиста, кабачки очень полезны и содержат в себе множество витаминов и минералов, витамины А, Е, К, С, витамины группы В и фолиевую кислоту. Эти овощи полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как богаты калием и магнием.
Также кабачок содержит антиоксиданты и пищевые волокна, полезные для пищеварения и снижения уровня холестерина и сахара в крови.
Чтобы кабачок сохранил все свои полезные элементы, его лучше запекать, тушить или готовить на пару. В день можно съедать до 300 г кабачка. Их также можно есть сырыми. Хранить овощи можно до трех недель в холодильнике. Делать это лучше всего в пакете с отверстиями.
Она уточнила, что подобный недуг может возникнуть у людей с заболеванием почек.
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Также кабачок содержит антиоксиданты и пищевые волокна, полезные для пищеварения и снижения уровня холестерина и сахара в крови.
Чтобы кабачок сохранил все свои полезные элементы, его лучше запекать, тушить или готовить на пару. В день можно съедать до 300 г кабачка. Их также можно есть сырыми. Хранить овощи можно до трех недель в холодильнике. Делать это лучше всего в пакете с отверстиями.
«Переедание кабачков может вызвать вздутие живота и диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой, поскольку овощ богат клетчаткой и фруктанами — углеводами, которые не расщепляются и не всасываются в тонкой кишке и служат пищей для микрофлоры толстой. В редких случаях чрезмерное потребление продукта может привести к нарушению электролитного баланса», — рассказала Подкорытова в беседе с «Известиями».
Она уточнила, что подобный недуг может возникнуть у людей с заболеванием почек.
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Элина Позднякова