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Россиянам напомнили об исключительной пользе квашеных овощей

Врач Утюмова: Квашеные овощи полезны для кишечника
31 августа 2024, 15:36
Фото: iStock/Natalia POGODINA

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила о пользе квашеных овощей и солений.
В частности, по её словам, квашеные овощи способствуют здоровью кишечника.

«В растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения. Во время закваски сахар в овощах под воздействием бактерий превращается в молочную кислоту, поэтому квашеные продукты полезны для тех, кому важно контролировать уровень глюкозы в крови. Там содержится большое количество полезных для кишечника бактерий», — пояснила в беседе с RT Утюмова.



При этом она предостерегла от злоупотребления такими продуктами пациентов с гипертонией или другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек.

Также россиянам раскрыли довольно неожиданные полезные свойства квашенных овощей и солений. Так, специалисты утверждают, что квашеная капуста, например, особенно полезна для пожилых из-за наличия в ней витаминов и клетчатки. Как пишет Общественная Служба Новостей, соленья могут помочь избавиться от тревоги и депрессии, а также улучшить психическое здоровье.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.

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Детский омбудсмен Львова-Белова познакомилась с работой клинического центра имени Рошаля
Детский омбудсмен Львова-Белова познакомилась с работой центра имени Рошаля
30 августа 2024, 20:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова побывала в новом детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Вместе с первым зампредом правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой она познакомилась с возможностями и мощностью медицинского флагмана, который недавно открывал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«Важно, что родители могут быть рядом с ребёнком и поддерживать его в непростой период. Для меня главным является то, что здесь могут проходить лечение и обследоваться дети со всей страны. Мы регулярно получаем обращения, с начала года их было уже около 700. Большая часть связана с просьбами провести либо телемедицинские консультации, либо определить ребёнка в федеральную клинику к ведущим специалистам. Благодаря открытию такого медицинского центра мы сможешь закрывать потребности там, где это необходимо», – сказала Львова-Белова.
Уполномоченный пообщалась с маленькими пациентами и их родителями. Среди них оказалась приёмная семья, воспитывающая маленького Назария, с которым детский омбудсмен познакомилась, помогая Дому ребёнка в ДНР эвакуировать малышей в Подмосковье. У мальчик серьёзные проблемы со здоровьем. Когда он попал в приёмную семью в свои два года, он не мог говорить и самостоятельно ходить. Теперь Назарий читает стихи и уверенно ходит по лестнице.
«Новый медицинский центр позволит нам помочь детям с разными проблемами, а современное оборудование станет прекрасным подспорьем для этого. В новом медучреждении будут работать более 500 специалистов, которые станут оказывать помощь по всем направлениям детской медицины. А это порядка 28 профилей», –рассказала Болатаева.
В клинике ежегодно будут получать бесплатную высококвалифицированную помощь около 15 тыс. детей. Ещё 150 тыс. смогут проходить обследования и получать консультации. В клинике начнут работу единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии и первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии.

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#минсоцразвития мо
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В Кашире запустили онлайн-проект доставки лекарств в ФАПы и амбулатории
30 августа 2024, 19:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире происходят важные перемены в системе здравоохранения. Об этом глава городского округа Михаил Шувалов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Шувалов возглавил муниципалитет в июле прошлого года.
В прошлом году в городском округе обновили стационар и выполнили ремонт фасада Богатищевской амбулатории.

Продолжается работа по привлечению медицинских кадров. В прошлом году в муниципалитет пришёл работать 31 специалист, в 2024-м – уже 44. К жителям сельских территорий стали регулярно выезжать узкие специалисты – уролог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, стоматолог и кардиолог.
«Основной запрос от них – обеспечение медикаментами. Совместно с Минздравом региона и Мособлмедсервисом мы запустили онлайн-проект доставки лекарств в наши ФАПы и амбулатории. Любой человек может их заказать, и медикаменты привезут именно в их населённый пункт», – рассказал Шувалов.
Он пояснил, что аптека не может прийти в каждую деревню, а онлайн-доставка решает вопрос с необходимыми лекарствами.

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#андрей воробьёв
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#михаил шувалов
#лекарства
#больницы
#поликлиника
#фап
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Врач Ерофеева назвала неожиданное пагубное влияние курения беременных на малышей
Врач Ерофеева: Курение беременной может повлиять на успеваемость ребёнка
30 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/nd3000

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявила, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.
«Если беременная женщина курит, у ребёнка при рождении уже бывает сформирована готовность к патологическим реакциям лёгочной системы, ЦНС. Малыш вероятнее всего будет хуже развиваться физически, ментально. Курение матери негативно влияет на успеваемость и психофон малыша», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Ерофеевой.

А академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался о важности появившейся вакцины от рака лёгких.

«Многие виды онкологии запускаются вирусами. Поэтому вакцина от рака легких — продолжение этой замечательной тенденции, много сегодня лечебных вакцин, процесс идет, и это очень хорошие новости», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что курение вейпов приводит к жировой пневмонии, это происходит из-за накопления в лёгких масляных компонентов электронных сигарет.

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#вакцины
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#здоровье
#беременность
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Капремонт поликлиники Королёвской больницы закончат в следующем году
30 августа 2024, 18:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Капитальный ремонт поликлиники №1 Королёвской больницы будет завершён в 2025 году.
Об этом глава городского округа Игорь Трифонов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. На ней обсудили приоритетные задачи, стоящие перед муниципалитетом.
«Мы в своё время совместно реализовали заметную программу по капремонту стационара. И сегодня, я надеюсь, он соответствует всем современным стандартам и по форме, и по содержанию. Но запрос на новую поликлинику звучал очень и очень заметно. Поэтому мы в начале этого года начали сложное строительство, потому что есть большие трудности с переносом коммуникаций. Но поликлинику мы должны построить. Я прошу вас информировать меня и сопровождать этот процесс», – подчеркнул Воробьёв.
В наукограде также реализуется крупный проект по строительству поликлиники на 1 тыс. посещений в смену на ул. Циолковского. Открытие лечебного учреждения планируется в 2027 году.

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#подмосковье
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#поликлиника
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#глава
#губернатор
#королёв
#наукоград
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Кардиолог Серебрянский заявил о страшной опасности смартфонов
Кардиолог Серебрянский: Близкое расположение смартфона может вызвать опухоли
30 августа 2024, 18:00

Фото: iStock/RollingCamera

Кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что, если постоянно держать смартфон близко к телу, то это может негативно сказаться на здоровье.
В частности, под негативным воздействием может оказаться сердечно-сосудистая система.

«Если разместить его в кармане рубашки близко к сердцу, это может вызвать аритмию, спазм сосудов сердца. К тому же если у человека есть предрасположенность к ишемической болезни сердца, то смартфон может спровоцировать новые приступы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Серебрянский.

Кроме этого, смартфон может спровоцировать появление опухолей.

До этого врач-офтальмолог Лидия Садулаева рассказала, ка кобустроить рабочее место ребёнка так, чтобы у него не ухудшалось зрение во время занятий.

«Рекомендуемое расстояние с книгой составляет 30-40 см. Нужны перерывы после каждых 20-30 минут чтения. Во время перерыва рекомендуется отвлечься на вид из окна — сконцентрироваться на ближнем предмете, а после на самом дальнем. Концентрация на каждом предмете составляет 30 секунд, повторять упражнение рекомендуется шесть раз подряд», — рекомендовала в беседе с «Известиями» Садулаева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.

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#зрение
#врач
#смартфон
#опасность
#офтальмолог
#болезни
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Названо неожиданное свойство сливы
Диетолог Соломатина: Сливы могут замедлять старение
30 августа 2024, 14:56

Фото: iStock/Alena Bogdanova

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.
«Разные воспаления приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклерозу, инсульту, инфаркту, онкологии, диабету. Слива этот «пожар» отчасти гасит, поэтому считается антиэйдж-продуктом», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Она добавила, что сливы способствуют улучшению работы кишечника, стабилизации давления и укреплению сердечно-сосудистой системы.

А депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил об основных правилах сбора грибов.

«Первое и самое главное правило — не собирать грибы, в которых вы не уверены на 100%. Многие съедобные грибы имеют ядовитые двойники, поэтому крайне важно хорошо изучить справочники или проконсультироваться с опытными грибниками. Также не стоит собирать грибы вблизи дорог и промышленных зон, так как они могут накапливать токсины», — пояснил в беседе с RT Чаплин.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявляла, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.

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#здоровье
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Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» теперь могут вакцинироваться от гриппа
Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» могут вакцинироваться от гриппа
30 августа 2024, 14:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья смогут в ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, проверить здоровье в 30 парках региона. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, акция пройдёт в 29 городских округах.
«Бригады врачей вновь будут работать в парках региона. Теперь жители смогут не только проверить своё здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что грипп опасен своими осложнениями, а своевременная вакцинация позволяет их избежать», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что желающим пройти профилактический осмотр нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. По результатам диагностики пациента могут направить в поликлинику на углублённое обследование.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акция «Проверь своё здоровье в парке» стартовала в Подмосковье в первые выходные июня. По данным ведомства, она охватила уже почти 9 тыс. человек.

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#московская область
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Врип главы Раменского Малышев проверил работу медучреждений округа
30 августа 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Хирургический корпус Раменской больницы, а также Центр материнства и детства города Раменское посетил в рамках программы «Здравчас» временно исполняющий полномочия главы округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Эдуард Малышев совместно с главным врачом Раменской больницы с главным врачом Сергеем Маркитаном ознакомился с условиями работы структурных подразделений», — говорится в сообщении.
В Центре материнства и детства Эдуарду Малышеву продемонстрировали, как идёт работа в приёмном покое, родовом и операционном блоках, а также в реанимациях для новорождённых и женщин. Особое внимание было уделено послеродовому отделению и отделению выписки.

В хирургическом корпусе больницы состоялось заседание, на котором руководители подразделений доложили о работе медучреждений.

Эдуард Малышев отметил важность обеспечения населения качественными медицинскими услугами и поблагодарил Сергея Маркитана за большую вовлечённость, благодаря которой создаётся комфортная среда для пациентов и развивается инфраструктура здравоохранения в округе.

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#здравоохранение
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«Как ковид»: Нарколог Холдин предупредил о развитии опасной болезни из-за вейпов
30 августа 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Курение вейпов приводит к жировой пневмонии, это происходит из-за накопления в лёгких масляных компонентов электронных сигарет, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Болезнь вейперов — липоидная (жировая) пневмония. Симптомы у этой болезни, как у ковида: кашель, температура, слабость, одышка и изменения в лёгких. Пациенты с липоидной пневмонией могут попасть в реанимацию, на аппарат ИВЛ, не исключён и летальный исход», — сказал Холдин.
Он добавил, что курение вейпов также может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Холдин подчеркнул, что использование электронных сигарет вместо обычных не помогает бросить курить и ничуть не снижает риск для здоровья.

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#сигареты
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#нарколог
#минздрав мо
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