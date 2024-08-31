Россиянам напомнили об исключительной пользе квашеных овощей

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Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила о пользе квашеных овощей и солений.
В частности, по её словам, квашеные овощи способствуют здоровью кишечника.
При этом она предостерегла от злоупотребления такими продуктами пациентов с гипертонией или другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек.
Также россиянам раскрыли довольно неожиданные полезные свойства квашенных овощей и солений. Так, специалисты утверждают, что квашеная капуста, например, особенно полезна для пожилых из-за наличия в ней витаминов и клетчатки. Как пишет Общественная Служба Новостей, соленья могут помочь избавиться от тревоги и депрессии, а также улучшить психическое здоровье.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.
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«В растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения. Во время закваски сахар в овощах под воздействием бактерий превращается в молочную кислоту, поэтому квашеные продукты полезны для тех, кому важно контролировать уровень глюкозы в крови. Там содержится большое количество полезных для кишечника бактерий», — пояснила в беседе с RT Утюмова.
При этом она предостерегла от злоупотребления такими продуктами пациентов с гипертонией или другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек.
Также россиянам раскрыли довольно неожиданные полезные свойства квашенных овощей и солений. Так, специалисты утверждают, что квашеная капуста, например, особенно полезна для пожилых из-за наличия в ней витаминов и клетчатки. Как пишет Общественная Служба Новостей, соленья могут помочь избавиться от тревоги и депрессии, а также улучшить психическое здоровье.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.
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Мелисса Тимофеева