Подмосковный детский травматолог Григорьев назвал правила безопасного купания

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области с начала лета утонули 45 взрослых и 14 детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев перечислил правила поведения на воде во время купания.
Григорьев также посоветовал при занятиях активными видами спорта на воде обязательно надевать защитное снаряжение. Детям следует объяснить все риски купания и быть рядом, когда они в воде.
Как отметили в министерстве, люди тонут по совершенно разным причинам. Это отсутствие контроля взрослых за детьми у водоёмов, купание в состоянии алкогольного опьянения, плавание в одиночку или в неизвестных местах, прыжки в воду, купание в шторм или плохую погоду, охлаждение организма, потеря сознания, попадание воды в дыхательные пути, судороги, усталость, а также сильные водные потоки и течения.
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«Главное, что необходимо сделать, – оценить условия окружающей среды. Крайне важно соблюдать безопасность при плавании: не нырять и не прыгать в неизвестную глубину, не заплывать далеко. Время купания следует ограничить 30 минутами. Будьте осторожны при купании в естественных водоёмах: выбирайте места с твёрдым песчаным дном, соблюдайте знаки ограждения и избегайте опасных мест», – отметил врач.
Григорьев также посоветовал при занятиях активными видами спорта на воде обязательно надевать защитное снаряжение. Детям следует объяснить все риски купания и быть рядом, когда они в воде.
Как отметили в министерстве, люди тонут по совершенно разным причинам. Это отсутствие контроля взрослых за детьми у водоёмов, купание в состоянии алкогольного опьянения, плавание в одиночку или в неизвестных местах, прыжки в воду, купание в шторм или плохую погоду, охлаждение организма, потеря сознания, попадание воды в дыхательные пути, судороги, усталость, а также сильные водные потоки и течения.
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Лора Луганская