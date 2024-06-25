Люберецкие нейрохирурги впервые исправили пациенту обширный дефект черепа

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы
Врачи Люберецкой областной больницы впервые установили пациенту титановую пластину для исправления обширного дефекта черепа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
62-летний мужчина получил серьёзную черепно-мозговую травму в ДТП полгода назад. Он чудом остался жив, но лишился четвёртой части костей черепа. Ему удалили обширную гематому. После длительной реабилитации потребовалась вторая операция для восстановления защитной функции черепа и устранения косметического дефекта.
Титановая пластина останется под кожей пациента на всю жизнь. Со временем мужчина перестанет её чувствовать. Врачи считают, что с восстановлением защитной функции уйдут и неврологические симптомы.
Восстановление костей черепа требуется пациентам после тяжёлых травм и операций на головном мозге. Такая операция относится к высокотехнологичной медицинской помощи.
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«Мы выполнили 3D-модель черепа пациента, затем из титановой пластины сформировали имплант по требуемой кривизне и изгибу, а потом установили его для восстановления целостности черепной коробки. При этом у пациента нормально функционирует головной мозг», – сказала нейрохирург Люберецкой областной больницы Мария Варюхина.
Титановая пластина останется под кожей пациента на всю жизнь. Со временем мужчина перестанет её чувствовать. Врачи считают, что с восстановлением защитной функции уйдут и неврологические симптомы.
Восстановление костей черепа требуется пациентам после тяжёлых травм и операций на головном мозге. Такая операция относится к высокотехнологичной медицинской помощи.
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Лора Луганская