Житель Чехова чуть не лишился подвижности пальца из-за тарелки

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Серьёзную травму указательного пальца руки получил 50-летний житель подмосковного Чехова, неудачно уронив тарелку. На помощь пациенту пришли врачи местной больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Осколок тарелки разрезал сухожилие, отвечающее за сгибание и разгибание пальца. Для того, чтобы сшить это сухожилие, потребовалась полуторачасовая операция, её провёл травматолог Чеховской больницы Салман Асламханов.
«Кисти рук состоят из множества связок и сухожилий. Повреждения сухожилий снижают функциональность вплоть до полной неподвижности отдельных пальцев или всей кисти. Мы восстановили подвижность пальца», — пояснил Салман Асламханов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция прошла успешно, теперь у пациента впереди восстановительный период под наблюдением врача.
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