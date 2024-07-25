Люберецкие врачи освоили новый вид хирургии при боли в пояснице

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Люберецкие нейрохирурги начали внедрять новый вид малоинвазивных операций. Это блокада фасеточных суставов при болях в пояснице. Она проводится с помощью радиочастотного генератора, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Операция проводится под местной анестезией. Под контролем рентген-аппарата C-дуга в позвоночник устанавливают проводниковые иглы, через которые вводят подключённый к генератору электрод для воздействия на ущемлённый нерв. Большинству пациентов после проведения операции становится лучше», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Люберецкой областной больницы Джамиль Одаманов.Операция помогает больным артрозом позвоночных суставов, когда ещё не образовалась грыжа диска, но при длительной ходьбе и нагрузках возникают боли в спине.
Вмешательство проводится бесплатно по полису ОМС. На него направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний.
Оборудование было поставлено в больницу благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Уже проведено 30 таких операций.
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