Школы паллиативного пациента откроют в каждом округе Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области начали открывать Школы паллиативного пациента: в настоящее время их четыре, а до конца года они заработают в каждом округе региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Первые четыре Школы паллиативного пациента были открыты в конце мая в Солнечногорске, Химках, Красногорске и Клину. В начале августа откроют ещё четыре такие школы, а до конца года своя Школа паллиативного пациента заработает на базе больниц в каждом городском округе», — говорится в сообщении.В таких школах родственникам паллиативных пациентов рассказывают, как создать для их близкого человека комфортные условия, а также как при домашнем уходе уменьшить клинические проявления заболеваний и проводить профилактику возможных осложнений.
Информация о Школах паллиативного пациента и проводимых там занятиях размещена на областном портале «Здоровье».
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