Представителей Подмосковья пригласили на Российский диагностический саммит

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Российский диагностический саммит будет проходить в Москве 2-4 октября, принять участие в его работе приглашают представителей Московской области, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках саммита состоится несколько ключевых событий в мире медицинской диагностики: Х конгресс лабораторной медицины, конференция Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, форум Российского общества рентгенологов и радиологов, конференция диагностической медицинской ассоциации «Эффективное управление» и конференция Московского регионального отделения РОРР «Цифровизация», — говорится в сообщении.Кроме того, на саммите будет развёрнута выставка «Диагнополис»: участие в ней примут производители и поставщики оборудования и материалов для медицинской диагностики. Организаторы заявляют, что эта выставка станет самой крупной в Европе.
Подробная информация о предстоящем саммите размещена на сайте мероприятия.
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