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Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря

24 января 2024, 10:17
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах появился на свет мальчик весом более 5 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 26-летняя женщина с доношенной беременностью. Так как показатели и пациентки, и плода были в норме, врачи приняли решение о проведении естественных родов.
«Такие крупные дети рождаются крайне редко и требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер ребёнка, роды проходили спокойно. Мальчик здоров, его вес составил 5 кг 80 г, а рост – 60 см. Мама и новорождённый чувствуют себя хорошо, они находятся под наблюдением врачей», – рассказал врач-акушер-гинеколог Анатолий Горячкин.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения Подмосковья.

Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона. Позвонить туда можно бесплатно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#люберцы
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Врач рассказала. зачем пожилым людям нужно есть халву
Врач Соломатина заявила, что халву полезно есть пожилым людям
24 января 2024, 09:45

Фото: istock / gorchittza2012

Пожилым людям нужно есть халву, так как в ней содержатся нужные здоровью компоненты.

О пользе этого лакомства рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24». Врач напомнила, что халва бывает подсолнечная, арахисовая, миндальная, льняная и кунжутная. Каждый вид содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника. В подсолнечной халве содержится много витамина E, который помогает замедлить строение, и сдерживает развитие болезней сердечно-сосудистой системы. Арахисовый продукт содержит кремний, полезный для здоровья кожи, костей, зубов. Халва из кунжута богата кальцием, а миндальная — магнием.

«Кунжут – богатейший источник кальция. Мы привыкли, что этот элемент связан с продуктами животного происхождения. Но здесь кальций можно получить именно из растительной пищи. Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста», — пояснила врач.
По словам эксперта, в льняной халве содержится омега-3 жирных кислот, оказывающее противохолестериновое и противовоспалительное действие, а также укрепляют сердце.

Соломатина обратила внимание, что людям страдающим от сахарного диабета, инсулинорезистентности и лишнего веса не стоит употреблять халву.

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#сердце
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#диетолог
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101-летняя американка дала совет долголетия: «Пить всё спиртное, какое сможете»
24 января 2024, 09:26

Фото: istockphoto/Lifestyle

Американка отпраздновала 101-й день рождения и раскрыла секрет долголетия.
First Coast News пишет, что Валерия Райан родилась в Мичигане в 1923 году. Во время Второй мировой войны проходила службу на военно-морском флоте. Потом занималась воспитание семерых детей, а в 48 лет выучилась на медсестру.

В данный момент американка живет в доме престарелых во Флориде. В честь её дня рождения в Сент-Огастине провели парад, участниками стали более 200 человек.

У Райан спросили, как ей удалось дожить до такого возраста. На это она ответила:

«Хотите знать мой секрет долгой жизни? Пейте все спиртное, какое только сможете».
Также недавно в США 110-летняя женщина отпраздновала день рождения в кругу семьи и рассказала про свой секрет долголетия. Долгожительница назвала семичасовой сон и отказ от вредных привычек своим рецептом долгой жизни. Об этом пишет Chattanooga Times Free Press.

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Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров
Daily Star: коуч Нил рассказала как визуально увеличить размер полового члена
24 января 2024, 08:21

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Чтобы зрительно увеличить размер полового органа, порноактеры применяют несколько неочевидных трюков. Об этом рассказала секс-коуч Кейтлин Нил, пишет Daily Star.

Нил заявила, что актерам фильмов для взрослых в основном помогают операторские трюки.

«В соцсетях все знают, какими преображающими свойствами обладают хороший свет и правильный угол. Общеизвестно, что пенисы выглядят больше сбоку, как в порно, а не сверху», — пояснила эксперт.
Помимо этого, она добавила, что мужчинам в порно часто выбирают миниатюрных партнерш, чтобы по сравнению с ними половой член мужчин выглядели больше.

Коуч также заявила, что порноактеры стараются худеть, чтобы жир вокруг гениталий и на животе не скрывал настоящий размер пениса. Также Нил посоветовал делать интимную стрижку.

«Избавление от лишних волос — это вишенка на торте, которая превращает член из большого в огромный. Одинокое дерево на выкошенном поле стоит выше, чем дерево в лесу», — подытожила специалистка.
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#секс
#эксперт
#свет
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Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного
24 января 2024, 06:43

Фото: iStock/murat4art

Из-за магнитных бурь может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней. В этот период метеочувствительные люди могут прибегнуть к нескольким видам самопомощи, рассказала в своём личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
В это время обязательно нужно принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты, а также держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы метеозависимости.

«Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства», — заметила эндокринолог.

В период магнитных бурь лучше не провоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта, и избегать жареной, жирной или солёной пищи.

Успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия, расслабляющий массаж и медитация, по словам Павловой, тоже помогают справиться с симптомами метеозависимости.

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#магнитные бури
#врачи
#советы
#питание
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Перечислены самые полезные масла
Диетолог Журавлева: Самые полезные масла — льняное, тыквенное и рапсовое
23 января 2024, 22:07

Фото: istockphoto.com/rezkrr

Диетолог Полина Журавлева назвала самыми полезными для здоровья маслами льняное, тыквенное и рапсовое, а также кунжутное и оливковое.
«Масел, мягко скажем, хватает. Все они так или иначе обладают уникальными полезными свойствами. Среди самых полезных я бы выделила льняное, тыквенное, рапсовое, кунжутное и оливковое. Соевое и горчичное тоже полезны, но там есть противопоказания. Все они содержат полезные жиры, необходимые для организма, а также обогащены витаминами и минералами», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Кроме этого, по её словам, полезно полоскать горло и полость рта подсолнечным маслом, которое помогает удалить зубной налёт, бактерии и продукты клеточного распада.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» рекомендовала на завтрак подсушенный цельнозерновой хлеб.

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#диетолог
#масло
#здоровье
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Гастроэнтеролог Сухорукова заявила об опасности пива
23 января 2024, 21:38

Фото: istockphoto.com/Colorsandia

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что пиво опасно для здоровья, поскольку нарушает работу всех органов и систем организма.
«Так, желудок страдает из-за того, что этанол и химические усилители раздражают слизистую. Это ухудшает усваивание полезных веществ из пищи и провоцирует гастрит. Пивные алкоголики часто страдают от изжоги и проблем со стулом. Печень пропускает через себя все яды. Поэтому даже «безопасное» пиво провоцирует развитие таких опасных болезней, как цирроз, гепатит, рак», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сухорукова.

Кроме этого, регулярное употребление пенного приводит к гипертонии и снижению когнитивных способностей человека.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что употреблять алкоголь, если вы собираетесь окунаться в прорубь категорически запрещено, так как это может привести к необратимым последствиям.

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#пиво
#врач
#здоровье
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Онколог Черемушкин: Овощи и фрукты могут снизить риск рака
23 января 2024, 20:43

Фото: istockphoto.com/vasiliybudarin

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что употребление овощей и фруктов, а также зелени способствует профилактике рака.
Также, по его словам, для поддержания здоровья следует отказаться или свести к минимуму потребление продуктов с химическими добавками.

«Для здоровья надо употреблять больше свежих овощей и фруктов, зелень, отказаться от вредных привычек. Не раз отмечалось, что отказ от мяса может негативно сказаться на здоровье человека. Стоит убрать из рациона продукты с большим количеством консервантов и химических веществ, сократить потребление копченых деликатесов. Они вызывают либо аллергическую реакцию, либо воспалительные изменения, которые ухудшают иммунный контроль, а риски возникновения рака увеличиваются», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

Ранее диетолог Елена Соломатина не рекомендовала быстро сбрасывать лишние килограммы, поскольку быстрое похудение приведёт к такому же быстрому набору веса снова.

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#здоровье
#продукты
#диетолог
#контроль
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Россиянам рассказали об опасности быстрого похудения
Диетолог Соломатина: «Организм начинает накапливать жировой запас»
23 января 2024, 20:31

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Диетолог Елена Соломатина не рекомендовала быстро сбрасывать лишние килограммы, поскольку быстрое похудение приведёт к такому же быстрому набору веса снова.
Кроме этого, резкая потеря килограммов опасно для здоровья. Так, по её словам, при неправильном похудении нарушаются обменные процессы, что вредит организму.

«Организм начинает накапливать жировой запас. Когда человек долго и неправильно худеет, нарушаются обменные процессы. Не получая необходимые питательные вещества, человек начинает отказываться от жира, но он необходим для деления клеток, выработки стероидных и половых гормонов, клеточных мембран, нервной системы. Жир — строительный компонент, который организм будет запасать. Если человек откажется от него, особенно зимой, начнутся проблемы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

Специалист отметила, что в такой ситуации организм подвергается дополнительному вредному стрессу, которого лучше избегать.

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Подмосковные врачи устранили причину многолетних мучений мальчика
23 января 2024, 20:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи гастроэнтерологического отделения НИКИ детства смогли поставить правильный диагноз и определить причину многолетних мучений ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступил семилетний мальчик с жалобами на постоянное першение в горле, отрыжку и позывы к рвоте. Родителей также беспокоили непроизвольные движения головы ребёнка и наклон вправо, которые со временем только усиливались.

Врачи НИКИ детства провели полное обследование школьника, сделав ему энцефалографию, суточное рН-мониторирование, ультразвуковую визуализацию головного мозга, рентген пищевода и гастроскопию.
«По результатам обследований был поставлен диагноз – «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит». Стало понятно, что вызывает наклоны головы. Речь идёт о синдроме Сандифера – проявлении рефлюксной болезни, которое характеризуется подёргиваниями мышц. Мы рекомендовали операцию», – рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина.
После успешной операции мальчика продолжили наблюдать в отделении и сейчас отмечают устойчивую положительную динамику.

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#минздрав мо
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