Люберецкие врачи помогли пациентке родить ребёнка-богатыря

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах появился на свет мальчик весом более 5 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 26-летняя женщина с доношенной беременностью. Так как показатели и пациентки, и плода были в норме, врачи приняли решение о проведении естественных родов.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения Подмосковья.
Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона. Позвонить туда можно бесплатно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
Читайте также:
Врач рассказала, зачем пожилым людям нужно есть халву
Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного
Перечислены самые полезные масла
«Такие крупные дети рождаются крайне редко и требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер ребёнка, роды проходили спокойно. Мальчик здоров, его вес составил 5 кг 80 г, а рост – 60 см. Мама и новорождённый чувствуют себя хорошо, они находятся под наблюдением врачей», – рассказал врач-акушер-гинеколог Анатолий Горячкин.
Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона. Позвонить туда можно бесплатно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
Читайте также:
Врач рассказала, зачем пожилым людям нужно есть халву
Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного
Перечислены самые полезные масла
Лора Луганская