Люберецкие врачи спасли мужчину, едва не умершего от переедания

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь пациента, который чуть не умер из-за переедания во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 58-летний мужчина с жалобами на острую боль в животе, возникшую после праздничного застолья. Обследование выявило у него прободную язву, которая проникла сквозь стенки желудка в брюшную полость, вызвав развитие перитонита. Это жизнеугрожающее состояние может привести к смерти. Как оказалось, у мужчины уже была язва, однако алкоголь и жирная пища, употреблённые во время застолья, усугубили его состояние.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение. Некоторое время ему придётся соблюдать диету, но позднее он сможет вернуться к привычному образу жизни.
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«Кофе, алкоголь, острая и жирная пища могут негативно влиять на состояние желудка и способствовать обострению язвы. Пациенту была выполнена лапароскопическая операция. С помощью трёх небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся отверстие в полтора сантиметра. Операция прошла успешно и заняла полчаса», – рассказал врач-хирург отделения хирургии стационара №1 Люберецкой больницы Виктор Пыжов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение. Некоторое время ему придётся соблюдать диету, но позднее он сможет вернуться к привычному образу жизни.
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Лора Луганская