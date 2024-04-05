В больницах Чехова и Химок установили современные рентген-аппараты

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Четыре современных рентгеновских аппарата установили в Химкинской и Чеховской больницах взамен устаревших, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На установку четырёх новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 млн рублей», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.В Химках новый рентген-аппарат установили в приемном отделении хирургического корпуса больницы. В Чехове медтехника поступила в три стационара.
Современное медицинское оборудование для больниц и поликлиник Московской области закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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