Люберецкие врачи спасли пациентку с двумя литрами крови в животе

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь женщины с разорвавшейся кистой и двумя литрами крови в животе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 31-летняя жительница с жалобами на слабость, головокружение и сильные боли в животе. По словам врачей, у неё наблюдалась классическая картина внутреннего кровотечения. Понадобилась срочная операция.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Для восстановления гемоглобина пациентке перелили 600 миллилитров крови. Она выписана на амбулаторное лечение. В дальнейшем она сможет стать матерью.
Позже женщина рассказала, что четыре дня лечилась самостоятельно и вызвала скорую помощь, только когда боли усилились. По словам врачей, ситуация угрожала её жизни.
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«Причиной кровотечения оказался разрыв яичника, вызванный кистой. Мы выполнили пациентке лапароскопическую операцию. Через проколы иссекли кисту и провели санацию брюшной полости, где скопилось около двух литров крови», – рассказала заведующая отделением гинекологии Люберецкой областной больницы Анна Панасенко.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Для восстановления гемоглобина пациентке перелили 600 миллилитров крови. Она выписана на амбулаторное лечение. В дальнейшем она сможет стать матерью.
Позже женщина рассказала, что четыре дня лечилась самостоятельно и вызвала скорую помощь, только когда боли усилились. По словам врачей, ситуация угрожала её жизни.
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Лора Луганская