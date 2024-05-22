Люберецкие врачи спасли жизнь беременной с аппендицитом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой областной больницы спасли женщину на девятом месяце беременности с аппендицитом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 45-летнюю пациентку с болью с правой стороны живота и высокой температурой. Ультразвуковая диагностика подтвердила предположение, что речь идёт об остром аппендиците. При этом больная находилась на 36-й неделе беременности. Её срочно доставили в операционную и провели лапароскопическую операцию под общим наркозом.
Через час после операции женщина пришла в себя, через шесть часов ей разрешили вставать, а на следующий день – принимать пищу. На пятые сутки будущую маму выписали для дальнейшего наблюдения в женской консультации.
Как отметили в региональном Минздраве, ранее в Люберецкую областную больницу поставили лапароскопические стойки. Теперь хирурги могут выполнять операции женщинам на любых сроках беременности без разрезов, через небольшие проколы.
Читайте также:
Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию
Воробьёв: современный больничный комплекс в Хотькове достроят в сентябре
В Подмосковье онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников весом 14 кг
«Через небольшие проколы ввели пациентке видеолапароскоп и операционные инструменты. Весь процесс мы визуально контролировали с помощью монитора. Воспалённый аппендикс удалили за 40 минут», – рассказал заведующий хирургическим отделением стационара №1 Люберецкой областной больницы Виктор Пыжов.
Через час после операции женщина пришла в себя, через шесть часов ей разрешили вставать, а на следующий день – принимать пищу. На пятые сутки будущую маму выписали для дальнейшего наблюдения в женской консультации.
Как отметили в региональном Минздраве, ранее в Люберецкую областную больницу поставили лапароскопические стойки. Теперь хирурги могут выполнять операции женщинам на любых сроках беременности без разрезов, через небольшие проколы.
Читайте также:
Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию
Воробьёв: современный больничный комплекс в Хотькове достроят в сентябре
В Подмосковье онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников весом 14 кг
Лора Луганская