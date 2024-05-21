В Подмосковье онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников весом 14 кг

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Подмосковные онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников, составлявшие треть её веса. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
48-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на боль и рост живота в объеме. В ходе диагностики у нее выявили онкологию яичников на третьей стадии.
После операции и восстановления женщине назначили химиотерапию.
В Минздраве Московской области настоятельно рекомендуют регулярно проходить плановые осмотры у гинеколога и диспансеризацию.
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«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни. Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 кг, а вес удаленной опухоли-14 кг, что составило 1/3 всего веса женщины», — поделилась завотделения онкогинекологии №4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.
После операции и восстановления женщине назначили химиотерапию.
В Минздраве Московской области настоятельно рекомендуют регулярно проходить плановые осмотры у гинеколога и диспансеризацию.
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Мира Полтева